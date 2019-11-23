الفوائد الصحية للقرنبيط وأضراره

القرنبيط هو نبات صليبي يحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامينات ب.

ويوفر مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي يمكن أن تحمي من السرطان، كما أنه يحتوي على الألياف لتعزيز فقدان الوزن والهضم، والكولين ضروري للتعلم والذاكرة، والعديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى، بحسب موقع "مديكال نيوز توداي".

حقائق غذائية عن القرنبيط

وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي كوب واحد من القرنبيط الخام مفروم ومقطّع ويزن حوالي 107 جرامات على:

27 سعرة حرارية.

2 غرام من البروتين.

0.3 غرام من الدهون.

5 غرام من الكربوهيدرات، بما في ذلك 2.1 غرام من الألياف و2 غرام من السكر.

24 ملليغرام (ملغ) من الكالسيوم.

16 ملغ من المغنيسيوم.

47 ملغ من الفوسفور.

320 ملغ من البوتاسيوم.

51.6 ملغ من فيتامين ج.

16.6 ميكروغرام من فيتامين ك.

0.197 ميكروغرام من فيتامين B6.

61 مكغ من حمض الفوليك.

كوب واحد من القرنبيط الخام سيوفر:

77% من احتياجات فيتامين (ج) اليومية.

20% من احتياجات فيتامين ك اليومية.

10% أو أكثر من الاحتياجات اليومية لفيتامين ب 6.

كما أنه يحتوي على كميات أصغر من الثيامين، الريبوفلافين، النياسين، حمض البانتوثنيك، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، المنغنيز.

فوائد القرنبيط

تبين أن تناول المزيد من الأطعمة النباتية، مثل القرنبيط، يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري وأمراض القلب والوفيات الكلية مع تعزيز بشرة صحية وزيادة الطاقة وانخفاض الوزن بشكل عام.

تحسين الهضم

القرنبيط غني بالألياف والماء. كلاهما مهم لمنع الإمساك، والحفاظ على الجهاز الهضمي صحي، وخفض خطر الاصابة بسرطان القولون.

أظهرت الدراسات أن الألياف الغذائية قد تساعد أيضًا في تنظيم الجهاز المناعي والالتهابات، نتيجة لذلك، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهاب مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري والسرطان والسمنة.

مرض القلب.

السكتة الدماغية.

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ارتفاع ضغط الدم.

داء السكري.

بدانة.

بعض أمراض الجهاز الهضمي.

يبدو أن تناول كميات أكبر من الألياف يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وتحسين حساسية الأنسولين، وزيادة فقدان الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة.

محاربة السرطان

يحتوي القرنبيط على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الطفرات الخلوية وتقليل الإجهاد التأكسدي من الجذور الحرة.

أحد هذه المواد المضادة للأكسدة هو الإندول -3 الكاربينول أو I3C، الموجود عادة في الخضروات الصليبية، مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط. لقد ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بمصدر سرطان الثدي والإنجاب لدى الرجال والنساء.

على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ارتبط تناول المزيد من الخضروات الصليبية بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون.

تشير الدراسات إلى أن المركبات المحتوية على الكبريت، والمعروفة باسم السلفورافان، يمكن أن تساعد في محاربة أنواع مختلفة من السرطان. ال

يقول الباحثون إن السلفورافان يمكن أن يحول دون إنزيم هيستون ديستيلاز (HDAC)، المعروف بأنه متورط في تطور الخلايا السرطانية.

يدرس العلماء الآن السلفورافان لمعرفة ما إذا كان قد يؤخر السرطان أو يعيقه. حتى الآن، كانت هناك نتائج واعدة لأورام سرطان الجلد والمريء والبروستاتا والبنكرياس.

إذا كانت الأطعمة التي تحتوي على السولفورافان يمكن أن تمنع إنزيمات HDAC، فيمكن استخدامها كجزء من علاج السرطان في المستقبل.

تحسين الذاكرة

الكولين هو "عامل شبيه بفيتامين" مهم ومتعدد الاستخدامات في القرنبيط يساعد على النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة.

كما أنه يساعد في الحفاظ على بنية الأغشية الخلوية، ويساعد في نقل النبضات العصبية، ويساعد في امتصاص الدهون، ويقلل من الالتهابات المزمنة.

يحافظ على العظام قوية

ارتبط انخفاض تناول فيتامين K بزيادة خطر الاصابة بكسور العظام وهشاشة العظام.

يمكن أن يحسن استهلاك فيتامين K من صحة مصدر العظم من خلال العمل كمعدل لبروتينات المصفوفة العظمية، وتحسين امتصاص الكالسيوم، ومنع إفراز الكالسيوم في البول.

تم العثور على كمية عالية من الألياف للحد من مخاطر مشاكل القلب والأوعية الدموية.

قد يتعرض الأشخاص الذين يتناولون مكملات الكالسيوم لخطر تراكم الكالسيوم في الأوعية الدموية، لكن تناول فيتامين K مع الكالسيوم يمكن أن يقلل من فرص حدوث ذلك.

الدايت

القرنبيط الطازج أو المجمد يجب أن يكون للقرنبيط الطازج رأس ثابت بدون بقع داكنة، وأوراق خضراء زاهية متصلة بالجذع. تخزينه في الثلاجة في كيس من البلاستيك لمدة تصل إلى 5 أيام.

أضرار القرنبيط

هناك بعض الآثار غير المرغوب فيها لاستهلاك القرنبيط، خاصة إذا تم تناوله بشكل مفرط.

الانتفاخ

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف قد تسبب زيادة انتفاخ البطن.

لذا يجب على أي شخص يقوم بزيادة تناوله للأطعمة الغنية بالألياف لأغراض صحية القيام بذلك بشكل تدريجي، ومراقبة الأعراض لتحديد أي الأطعمة، إن وجدت، تسبب الانتفاخ.

تجلط الدم

يمكن لمستويات عالية من فيتامين K أن تسبب مشاكل للشخص الذي يأخذ أدوية سيولة الدم، حيث يساعد فيتامين K في تجلط الدم.

يجب على أي شخص يتعاطى أدوية مثل الكومادين أو الوارفاري ، ألا يبدأ فجأة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك.

النظام الغذائي العام مهم للوقاية من الأمراض وتحقيق صحة جيدة. من الأفضل تناول نظام غذائي مع مجموعة متنوعة من التركيز على الأطعمة الفردية.