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مع بداية فصل الشتاء دائما ما يلجأ البعض لتناول الشورب الصحية، ويبحث عما هو جديد فيها، وتقدم "هُن" شوربة الموز على طريقة الشيف نرمين هنو.
مقادير شوربة الموز
2 كوب ماء
400 جرام حليب جوز هند
نصف كوب سكر
ربع كوب شوفان
2 حبة كبيرة موز شرائح
نصف ملعقة صغيرة ملح
طريقة تحضير شوربة الموز
يسخن الحليب والماء على النار حتى يغلى، ثم تضاف باقي المكونات، مع الاستمرار في التقليب، حتى تغلى مرة أخرى.
تترك لتبرد، ثم توضع في الثلاجة.
تضاف شرائح الموز، وتقدم.
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