أسباب تدفعك لتناول أحماض أوميجا 3 يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - أحماض أوميجا 3 هي مجموعة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تعتبر حيوية لمختلف الوظائف الجسدية. توجد الأحماض الدهنية أوميجا 3 بشكل طبيعي في المأكولات البحرية بما في ذلك سمك السلمون والتونة، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

فيما يلي 4 فوائد رئيسية لتناول أحماض أوميجا 3 الدهنية، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- تساعد في محاربة الاكتئاب والقلل

الاكتئاب والقلق هما أكثر الأمراض النفسية شيوعاً في الوقت الحالي. وتشمل الأعراض الكلاسيكية للاكتئاب، الحزن والكسل وفقدان الاهتمام بالحياة. وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أحماض أوميجا 3 يومياً، هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب أو القلق.

2- تحسن صحة العينين

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يرتبط الاستهلاك المنتظم لأوميجا 3 بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي، والذي يمكن أن يتسبب في تلف دائم للعين.

3- يقلل من أعراض اضطراب فرط الحركة عند الأطفال

يساعد تناول أحماض أوميجا 3 على تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال، ووجدت الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم مستويات أقل من أحماض أوميجا 3.

4- يساعد في مكافحة أمراض المناعة الذاتية

يتسبب مرض المناعة الذاتية في دفع الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا الصحية معتقداً بأنها خلايا غريبة. ويعتبر تناول أحماض أوميجا 3 بشكل يومي عاملاً مساعداً في تقليل الإصابة بمرض المناعة الذاتية.