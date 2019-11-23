6 طرق لرائحة رائعة دون استعمال العطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الحفاظ على رائحة ذكيّة لا يرتبط فقط باستعمال العطر، فهناك مستحضرات عديدة تبتعد عن المفهوم الكلاسيكي للعطر، ولكنها تعطي نتائج مثاليّة في مجال تعطير بشرة الجسم وحتى الشعر. تعرّفي على 6 منها فيما يلي، حسب ما جاء في موقع "العربية".

1- الرذاذ المعطّر لرائحة رقيقة:

يُشكّل الرذاذ المعطّر رفيقاً مثالياً ليومياتنا في مختلف الفصول كونه أقلّ تركيزاً من العطر الكلاسيكي. وهو يترك على البشرة عطراً رقيقاً مما يجعله مثالياً للاستعمال في الصباح، خلال النهار، وحتى بعد الحمّام المسائي وقبل الخلود إلى النوم. بعض أنواع الرذاذ تكون خاصة بالشعر وبعضها الآخر يتمتع بخصائص إضافيّة مثل ترطيب البشرة، إنعاشها، وحتى تنشيطها.

2- المياه المعطّرة رفيقتكِ الدائمة:

يحرص مصممو معظم العطور العالميّة على أن تتوفر بصيغة المياه المعطّرة التي تكون عادةً منعشة ويسهل استعمالها في مختلف الأوقات. تكون المياه المعطّرة عادةً خالية من أيّ أثر للكحول مما يجعل استعمالها مناسباً لأوقات التعرّض المباشر للشمس التي يمكن أن تترك بقعاً على البشرة عند استعمال العطر الكلاسيكي. وتتوفر بعض أنواع المياه المعطّرة بصيغ تتمتع بفوائد مرطّبة ومنشّطة تجمع بين فوائد العناية والتعطير.

3- الكريم المعطّر للمسة نعومة ورائحة ذكيّة:

يُشكّل ترطيب وتغذية البشرة خطوة أساسيّة في روتين العناية اليوميّة بالبشرة خاصةً بعد الحمّام. ويساهم استعمال كريم معطّر في اختصار الوقت والجمع بين خطوتي الترطيب والتعطير بلمسة واحدة. يمكنكِ استعمال الكريم المعطّر بمفرده أو اختياره برائحة عطركِ نفسه ليتناسق معه ويحافظ على ثباته لفترة أطول.

Advertisements

4- الصابون المعطّر لبشرة نظيفة وعَطِرة:

إذا كنتِ وفيّة لعطر معيّن، فابحثي عن الصابون أو جل الحمام الذي ينتمي إلى عائلته. إن معظم العطور الذائعة الصيت تملك في مجموعتها صابوناً، جل دش، وكريم أوحليب معطّر كونها جميعها تحافظ على ثبات رذاذ العطر. اكتفي بالاستعانة بالصابون أو جل الحمام المعطّر إذا كنتِ ترغبين بالحفاظ على رائحة رقيقة واتركي العطر للأوققات المميّزة.

5- الزيوت المعطّرة لتجربة حسيّة مميّزة:

يُشكّل استعمال الزيوت الجافة تجربة حسيّة ممتعة، فهي تترك على البشرة لمسة مخمليّة ورائحة منعشة مما يفسّر الإقبال على استعمالها في السنوات الأخيرة. تتمتع هذه الزيوت بمفعول مرطّب ومغذٍ نظراً لتركيزها بالعناصر المغذّية. يكفي وضع بضع قطرات منها بين راحتي اليدين ثمّ تطبيقها بلمسات ناعمة على البشرة للاستفادة من رائحتها الذكيّة وملمسها المخمليّ.

6- الزيوت الأساسية عطور طبيعيّة بامتياز:

هل تعلمين أنه يمكنكِ أن تتعطري باستعمال الزيوت الأساسية. يكفي في هذه الحالة أن تختاري زيتاً أساسياً يتمتع برائحة ذكية مثل زيت الإيلانغ إيلانغ ذات النفحات الحلوة والدافئة، زيت البرتقال الحلو ذي الخصائص المهدّئة، أو زيت الزنجبيل ذي الرائحة المنعشة والمفعول المنشّط. يكفي فقط قطرة واحدة من الزيت الأساسي للتعطّر على أن يتمّ تطبيقها على طرف الإصبع ثمّ تمريره وراء الأذنين، عند أسفل العنق، وعلى المعصمين.