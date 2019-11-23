مصطفى يصمم "دفاية أنف" لمحاربة الشتاء: البنات أكثر إقبالًا

دخول فصل الشتاء، يدفع كثير منا ممن لا يتحمل برودة الطقس، لشراء ملابس إضافية لمواجهة البرودة، مقل: القفازات الصوف، والجوارب، وغطاءات الرأس، في سبيل مواجهة فصل الشتاء.

وفي بعض الأحيان، تكون تلك الملابس وحدها غير كافية للشعور بالتدفئة، خاصة ممن يشعرون بالبرودة في منطقة الأنف، وهو الأمر الذي دفع مصطفى حجازى لتصميم وطرح "دفاية الأنف"، داخل المصنع الذي يتولى إدارته، بسب عدم قدرة البعض على تحمل نسمات الهوا الباردة في الصباح، فكانت الـ NOSE WARMER أو دفاية الأنف.

وطرح مصطفى الدفاية عقب انتشارها العام الماضي في بعض الدول الغربية، وتحقيقها حجم كبير من المبيعات.

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يؤكد "حجازي"، أنه نفذ 200 قطعة فقط على سبيل التجربة، بخامة ثقيلة من الصوف التركي وبطريقة التريكو، وطرحها على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأشكال مختلفة منها "سبونج بوب"، والتي لاقت إعجاب كثير من الفتيات، قائلًا: "جالنا 3 آلاف طلب أول ما أعلنا عنها".

ربما كثرة الطلبات على الدفاية، من العديد من المحافظات، على رأسها: السويس، كفر الشيخ، بنى سويف وغيرها دفعت "مصطفى" لتنفيذ 20 ألف قطعة إضافية، قائلًا: «جالى 750 طلبا في يوم، ده غير محلات الجملة».

وحرص «حجازى» خلال تصميم "الدفاية" على عمل فتحات واسعة بها، حتى لا تعيق التنفس، ولا يشعر من يرتديها بضيق.

وتتراوح أسعار الدفاية بين 50 جنيها أو أقل، قائلًا: "لو هتشترى اتنين بـ70، والتلاتة بـ100".