طريقة عمل بان كيك حادقة

البان كيك غالبا ما يتم إعدادها حلوة، بالعسل أو السكر والفواكه، ويفضلها معظم الأطفال، لطعمها الحلو وسهولة إعدادها، لكن هناك طريقة لتحضيرها حادقة في البيت كالتالي. المقادير كوب دقيق. كوب حليب. بيضة. ملعقة صغيرة بيكينج صودا. ملعقة كبيرة طماطم مفرومة. ملعقة كبيرة زيتون أسود وأخضر مفروم. Advertisements ملعقة كبيرة زيت. ملعقة صغيرة زعتر فريش. ملعقة كبيرة فلفل أحمر مفروم. ملح وفلفل أسود. (حسب الرغبة) طريقة التحضير يخلط الحليب والبيض مع الملح والفلفل الأسود.

يوضع الدقيق والبيكينج صودا ثم يضاف لخليط البيض تدريجيا.

تضاف الطماطم والزيتون والزعتر والفلفل الأحمر للخليط السابق.

يقلب الخليط السابق جيدا ثم يوضع فى طاسة مدهونة زيت. يقلب البان كيك من الجانبين حتى الحصول على اللون الذهبي.

تقدم مع الجين.

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