في الشتاء.. كيف تحافظين على نضارة بشرتك؟

يبدأ الكثير من الأشخاص الشكوى من جفاف البشرة والشعر وتشقق الجلد، وذلك مع انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو خاصة ليلا وأثناء الصباح الباكر خاصة مع اقتراب شهر ديسمبر.

لذا قدم استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الدكتور هاني الناظر، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، عدة خطوات، للحفاظ على نضارة الجلد طوال فصل الشتاء.

كيف تحافظ على بشرتك ونضارة جلدك خلال فصل الشتاء؟

1- الحرص على شرب سوائل دافئة

نصح الناظر، بشرب السوائل الدافئة مثل الينسون والقرفة والزنجبيل والكاكاو، بالإضافة إلى الشاي والقهوة، لأنها تساعد على تدفئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية، والحفاظ علي نضارة البشرة ومنع جفافها ومنع سقوط الشعر وتقصف الأظافر.

2- استعمال أنواع الصابون المرطبة

3- غسل اليدين والوجه والاستحمام دائما بالماء الدافئ وليس البارد، لأن الماء الدافئ يساعد على توسيع الشعيرات الدموية الطرفية في اليدين والقدمين وفروة الرأس وبالتالي يمنع جفاف الجلد.

4- أخذ دش دافئ مساءً قبل النوم لتنشيط الدورة الدموية.

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5- غسل الشعر مرتين أسبوعيا أو ثلاثة على الأكثر، والابتعاد عن غسل الشعر يوميا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تساقطه.

6- استعمال كريمات مرطبة للجلد صباحًا ومساءً خاصة للسيدات والفتيات ويعتبر الفازلين مرطبا ممتازا وليس له آثار جانبية.

7- ارتداء الملابس الثقيلة في الأيام الباردة للحفاظ علي حرارة الجسم مرتفعة، وبالتالي ضمان نضارة البشرة والجلد بصفة عامة ومنع جفافه.

8- الحرص على ارتداء شرابات قطن في المنزل مع البعد عن تلك المصنعة من خيوط صناعية.

9- دهان كعب الرجل بالكريمات المرطبة منعًا لجفافه وتشققه.

10- تجنب الاستحمام بأي نوع من أنواع الصابون المطهر نهائيًا مثل الكبريت أو الديتول أو الفينيك لأنها تعطي مناعة للميكروبات ضد المضادات الحيوية وتقتل أنواع من الكائنات الدقيقة الموجودة على سطح الجلد المفيدة والهامة، لحيويته، بالإضافة أنها قد تسبب للبعض حساسية موضعية.