فيديو.. "الوطن" تحتفل مع طفل "التورتة التراب" بعيد ميلاده

بعينان لامعتان وابتسامة غمرت ملامح وجهه البرئ، جلس الطفل القاضي "صاحب تورتة التراب" أمام تورتة عيد ميلاده يغني: "سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا قاضي"، بعد أن توجهت "الوطن" لمنزل الطفل واحتفلت معه وأسرته بعيد ميلاده، ثم قام بإطفاء الشموع وتقطيع التورتة.

وقال الطفل، بعد الاحتفال بعيد ميلاده: "نفسي أطلع ضابط طيار، ويبقي عندى طيارة كبيرة".

كانت الـ "الوطن" قد عرضت مقطع فيديو، أمٍس، لطفل صغير يصنع تورتة من التراب وهو يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، لتتفاجئ الأم بأن طفلها يدعوها لحضور حفل عيد ميلاده الذي أعده لنفسه، بمكونات بسيطة: "طلعت الشارع لقيته عامل كومة من التراب ومجمع أصحابه وجايب شفاطات العصير عاملها بدل الشمع ومزين التراب بالزلط المرمي في الشارع، كان نفسه يعمل عيد ميلاد زي ابن خالته، وأما قولتله السنة الجاية هعملك أحلى عيد ميلاد عشان ماما مش معاها فلوس دلوقتي، عمل هو لنفسه العيد ميلاد".