"جوزها فاجئها فعيطت".. كواليس احتفال هند صبري بعيد ميلادها مع نجوم الفن

صور ومقاطع فيديو عدة، شاركتها الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يتضمن مشاهد من "الحفل المفاجيء" للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة التونسية هند صبري.

كواليس تجهيزات حفل عيد الميلاد

الاحتفال بعيد الميلاد، أعده زوج الفنانة التونسية بصحبة صديقتها المقربة "حنان"، فى إحدى القاعات بالقاهرة الكبرى، دون أن يخبرها، وفقا لما ذكرته "بوسي"، وسط دعوة عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين وصناع السينما، بينهم: يسرا ومنة شلبي وليلى علوي وإلهام شاهين وتامر حبيب، فضلا عن كندة علوش وبشرى وبسمة وإنجي علي وغادة عادل.

Advertisements

اقرأ أيضا: فيديو.. هند صبري تعلق على خلع صابرين الحجاب: من أجمد الممثلات

لحظة تفاجئ هند صبري بعيد ميلادها وبكائها

على أنغام أغنية "أنزل يا جميل على الساحة"، دخلت "هند" بفستان أسود متوسط الطول، و"بالطو" طويل، يحمل اللون البني الفاتح، بصحبة زوجها وصديقتها، لتتفاجئ بوجود عدد كبير من الحضور.

الفنانة الشابة بكت خلال رقصها مع منة شلبي وبشرى، ظهرت بعد ذلك مرتدية تاج لامع فضى اللون.