طريقة عمل أرز أحمر باللحمة

الأرز الأحمر باللحمة من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عنها، نظرا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات سهلة لتحضير أرز أحمر باللحمة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج طهي عبر قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير الأرز الأحمر باللحمة

أرز.

عصير طماطم.

لحم.

بصل.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

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طريقة تحضير الأرز الأحمر باللحمة

- تقطيع اللحم إلى مكعبات، ثم تشويحها مع البصل والثوم والفلفل الرومي في الزيت على النار.

- إضافة الماء ثم صلصة الطماطم والفلفل الأسود.

- إضافة الأرز ثم الملح مع التقليب لدقائق، ثم تركه حتى ينضج.