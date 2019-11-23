أعراض ورم النخاع الشوكي ومضاعفاته

قد يصاب البعض بالورم الشوكي أو ما يعرف طبيًا بورم النخاع الشوكي والذي ينمو يتطور داخل القناة الشوكية أو داخل عظام عمودك الفقري، حسب الموقع الطبي "مايو كلينيك".

وللروم نوعان رئيسيان الأول الأورام داخل النخاع، ويبدأ في الخلايا الموجودة داخل الحبل النخاعي نفسه، مثل الأورام الدبقية، أو الأورام النجمية أو أورام البطانة العصبية، أما الثاني فهو الأورام الخارجية، وتنمو إما في الغشاء المحيط بالحبل النخاعي أو في جذور الأعصاب التي تمتد من الحبل الشوكي.

أعراض ورم النخاع الشوكي

ألم في مكان الورك نتيجة زيادة حجمه

ألم في الظهر، والذي غالبًا ما ينتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك

الشعور بكونك أقل حساسيةً للألم والحرارة والبرودة

فقدان وظيفي في المثانة أو الأمعاء

صعوبة المشي، قد يؤدِّي أحيانًا للسقوط

ألم في الظهر ربما يزداد ليلًا

فقدان الإحساس أو ضعف العضلات، لا سيما في ذراعيك ورجليك

ضعف العضلات، والذي يمكن أن يكون طفيفًا أو حادًّا، في أجزاء مختلفة من جسمك

متى تزور الطبيب؟

Advertisements

هناك أسباب عدة لألم الظهر، ومعظمها لا يُسبِّبها ورمٌ ما، ولكن لأهمية التشخيص والعلاج المبكرَيْن لأورام الفقرات، قم باستشارة طبيبك بخصوص ألم ظهرك في حالة:

إن كان مستمرا ويتزايد مع الوقت

إن كان غير متعلق بعمل أي نشاط

إن كان يزداد سوءًا في الليل

لديك تاريخ طبي بوجود ورم ما ثم ظهر لديك عرض جديد وهو ألم الظهر

لديك أعراض أخرى للسرطان، مثل الغثيان، أو القيء، أو الدوخة

أسباب ورم النخاع الشوكي

حسب الموقع الطبي، فأنه لم يَتَّضِح سبب تطوُّر مُعظم أورام العمود الفقري، ويُخمِّن الخُبراء أنَّ الجينات تلعَب دورًا في ذلك، ولكن من غير المعروف عادةً ما إذا كانت هذه العُيوب الوراثيَّة مَوروثة أم أنها ببساطةٍ تتطوَّر مع مرور الوقت، وقد يتسبَّب فيها أحد المؤثِّرات البيئية مثل التعرُّض لمواد كيميائية معينة في بعض الحالات ترتبط أورام الحبل النخاعي بمُتلازِمات وراثية مثل الورم الليفي العصبي 2 وداء فون هيبل ليندوا.

مُضاعَفات ورم النخاع الشوكي

يمكن للأورام الشوكية ضغط الأعصاب الشوكية؛ مما يؤدي إلى فقدان الحركة أو الإحساس أسفل مكان الورم، وهذا يمكن أن يسبب في بعض الأحيان تغييرات في وظيفة التبرز والتبول وتلف العصب قد يكون دائمًا.

ومع ذلك، إذا اكتُشِف مبكرًا وعُولج بقوة، فقد يكون من الممكن منع المزيد من فقدان وظيفة العصب واستعادة وظيفته، اعتمادًا على موقعه، قد يكون الورم الذي يضغط على الحبل النخاعي مهددا للحياة.