قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل قلقاس بالسلق، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات المنتشرة خاصة في فصل الشتاء. مقادير عمل قلقاس بالسلق ربع كيلو لحمة مسلوقة 1 كيلو قلقاس مكعبات مسلوقة حزمة سلق شبت كزبرة خضراء 2 لتر شوربة لحمة زيت Advertisements سمنة ملح فلفل أسود 2 ملعقة كبيرة ثوم طريقة عمل قلقاس بالسلق يطحن فى الكبة السلق مع الشبت والكزبرة وكمية من المرقة. يشّوح الثوم في السمنة على النار. يضاف القلقاس المسلوق والملح والفلفل الأسود وخليط السلق والمرقة. يترك الخليط على النار حتى تمام النضج.

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