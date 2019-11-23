"أخرجت لسانها للاعب اعترض على تسلل".. من هي "الحكمة" المغربية فتيحة الجرموني؟

أثارت الحكمة المغربية فتيحة الجرموني، الجدل حولها، عقب إدارتها للمباراة التي جمعت بين جنوب أفريقيا، ونظيره غانا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب احتسابها "تسلل" على لاعب جنوب أفريقيا، لتقرر "الجرموني" إظهار لسانها للاعب بعد استنكاره من الحُكم.

المادة المصورة التي التقطتها عدسات الكاميرات، تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين منتقد وساخر.

وتعد "الجرموني" واحدة من أشهر الحاكمات، ويرصد "هُن" بعض المعلومات عنها كالتالي:

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اختارها "الكاف" لتحكيم مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي استضافتها القاهرة، من 8-22 نوفمبر الجاري.

تعد "جرموني" هي ممثلة المغرب الوحيدة في هذه البطولة.

أول حكمة في تاريخ القسم الأول للبطولة الوطنية في المغرب.

في 2017 أدارت مباراة "الرجاء والدفاع الحسني الجديدي"، خلال منافسات الدوري المغربي الاحترافي.

حصلت "الجرموني" على جائزة أحسن حكمة موسم 2018-2019.

أدارت العديد من المباريات في العديد من الأقسام الشرفية والقسم الوطني الاحترافي الثاني.

كانت ضمن 40 حكمًا قدم لهم دروس متنوعة في قوانين اللعبة، من قِبل حكام الكاف الناطقين باللغة الفرنسية، في 2017 كما خضعت للعديد من الاختبارات البدنية.

فوز جنوب أفريقيا على غانا

وصعد منتخب جنوب أفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، بعد التغلب على المنتخب الغاني، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب نهاية الوقت الأصلي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليحتل المنتخب الجنوب أفريقي المركز الثالث ويأتي منتخب غانا رابعا.