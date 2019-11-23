طريقة عمل بودينج جوز الهند الأحمر بالمانجو

بودينج جوز الهند الأحمر بالمانجو من ألذ الحلويات على الإطلاق، نظرًا لأنه خفيف على المعدة وشهي، كما أن الجميع يحبونه، لذا يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضيره في المنزل بسرعة وسهولة. مقادير بودينج جوز الهند الأحمر بالمانجو ثلاثة أرباع كوب أرز أحمر. كوب ونصف ماء. ربع ملعقة صغيرة ملح. كوب حليب. كوب حليب جوز هند. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب سكر بني. نصف ملعقة صغيرة ماء ورد. Advertisements للوجه مانجو مقطعة لشرائح رفيعة. عصير ليمون طازج. طريقة تحضير بودينج جوز الهند الأحمر بالمانجو يوضع الأرز والماء والملح على النار حتى يطهى. تضاف باقي المكونات، ويترك على نار هادئة حتى يغلظ القوام. يصب في كاسات التقديم، ويترك ليبرد، ثم يوضع في الثلاجة. يزين بشرائح المانجو، ويقدم.

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