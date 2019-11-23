نوال الزغبي تخطف الأنظار بفستان باللون الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
اعتادت النجمة نوال الزغبي الخروج كل فترة بمظهر أكثر شبابيًّا وعصريًّة.
حرصت "نوال" في أحدث ظهور لها على مشاركة جمهورها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بدبي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة والجاذبية.
ارتدت "نوال" فستان أسود طويل، بأكمام طويلة، اتخذ شكل جسمها من الاعلى حتى منطقة الخصر، من القماش البراق اللامع، حمل توقيع دار الأزياء العالمية labourjoisie لابورجوازي.
وعكست "نوال" أناقة ورقي إطلالتها من خلال لمسات بسيطة من المكياج إذ اعتمدت على قوى، وتصفيفة شعر منسدلًا بلمسات مصفف الشعر الشهير أيلي فتالٌ.
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