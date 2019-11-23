شاهد| سما المصري تواصل الإستفزاز.. ارتدت الحجاب وجاءت تستعرض مؤخرتها بمهرجان القاهرة!

منع أفراد الأمن دخول الاستعراضية المثيرة للجدل سما المصري الى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحضرت سما المصري مرتدية الحجاب، وحاولت دخول المسرح الكبير لمشاهدة الحفل رغم عدم حملها دعوة الحضور، لينتهي الأمر بطردها.





وبدأ الصدام عندما حاولت سما المصري المرور على السجادة الحمراء، فأخبرها الأمن بأن المرور والتصوير غير مسموح إلا للضيوف حاملي الدعوات.

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ورغم ذلك، نجحت سما المصري في التقاط بعض الصور وفشلت في دخول المسرح الكبير بعد أن منعها الأمن، فغادرت المهرجان سريعا.





ونشرت المصري عبر حسابها على موقع “أنستقرام” عددا من الصور لحظة مرورها على السجادة الحمراء، معلقة: “بمهرجان القاهرة السينمائي بالحجاب، هربت منهم ماحدش عرف يصورني من الصحفيين”.

وفي “فيديو لايف” بثته الفنانة الاستعراضية عبر موقع تويتر بعد عودتها من المهرجان، قالت: “مال الناس بيا ألبس حجاب أو أقلعه أنا حرة سيبوني في حالي بقى، دلوقتي يعملولي قضية ازدراء أديان علشان بارقص بالحجاب”.