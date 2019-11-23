شارك بصورته قبل المباراة بشهر.. "زين" وش السعد على رمضان صبحي

فى الدقيقة الـ 114 من عُمر الشوط الإضافي، أعاد رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأوليمبي، ولاعب النادي الأهلي، الأمل للمصريين من جديد، بعدما تقدم للفراعنة عقب تسديده للهدف الثاني، والفوز على نظيره كوت ديفوار، بنتيجة 2-1.

نوبة بكاء دخل فيها قائد المنتخب عقب تسديده الهدف، ليحتفل بالمكسب وسط اللاعبين والجماهير، ويتوج في النهاية بجائزة أفضل لاعب في المُباراة والبطولة.

ويعد الحدث الأبرز في حياة "صبحي" مؤخرًا، هو قدوم نجله الأول من حبيبة إكرامي، "زين"، الذي شارك بصورته الأولى قبل شهر واحد من تلك المُباراة.

ونشر رمضان صبحي، الصورة الأولى له مع ابنه زين، في 22 أكتوبر الماضي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وأظهرت الصورة نجل اللاعب من الخلف، دون إظهار ملامحه، ليتفاعل معه العديد من نجوم الوسط الفني والرياضي.

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وكانت حبيبة إكرامي، زوجة اللاعب، شاركت في 20 سبتمبر الماضي، بصورة من سبوع مولودهما "زين" عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلقة: "مرحبًا بك.. زوزي".

وكانت إحدى الصفحات المهتمة بنشر أخبار اللاعبين وصورهم وصور عائلاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشرت في يوليو 2017، صورة وفيديو لحبيبة إكرامي، زوجة رمضان صبحي، وشيقية شريف إكرامي، لاعبي النادي الأهلي.

وظهرت حبيبة إكرامي على شاطئ البحر مع أصدقائها، وتبدو عليها علامات الحمل.

زواج رمضان صبحي من حبيبة إكرامي

وتزوج رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي من حبيبية إكرامي، ابنة الكابتن إكرامي، وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، في 27-6-2017.