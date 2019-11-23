قصة حب بدأت بحوار صحفي.. تعرف على "النص الحلو" في حياة رمضان صبحي

نجح رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري في حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعدما نجح في صناعة 6 أهداف وتسجيل 3 وتقديم أداء رائع خلال البطولة.

ويُذكر أن اللاعب رمضان صبحي متزوج من ابنة إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق، حبيبة، حيث تدرجت علاقتهم وقصة حبهم، من حوار صحفي، لنظرة، فإعجاب، ثم حب، وخطوبة، وزواج.

ورصد موقع "هُن" قصة حب وزواج رمضان صبحي، وحبيبة إكرامي خلال السطور التالية.

لم يكن التعارف بين رمضان وحبيبة ودي أو بداعي الزمالة بين رمضان لاعب الأهلي وشريف إكرامي شقيقها، إنما جاء رسميا، بتكليف من الجامعة.

وكشف رمضان صبحى، عن سر علاقته بحبيبة، قائلاً: "عملت معايا حوار بتكليف من جامعتها، ومع بعض اللاعبين، وحسيت بحاجة تجاهها، فدخلت من الباب على طول، أنا ماليش في اللف والدوران، وكل حاجة مشيت تمام".

وتعاملت حبيبة مع تقدم رمضان لخطبتها من والدها بخجل شديد، وعن هذا الموقف حكي إكرامي الأب: "قلت لها أنتي موافقة ولا لأ، سكتت وبصتلي بخجل شديد فقلتها هبلغ رمضان برفضك له، فقالت بحدة أنا موافقة عليه وعايزه اتجوزه".

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رفضت حبيبة عشرات تقدموا لها بعد أن عرفت طريق المدرجات وجلست تترقب فارسها، وبعد انتهائهم من أداء الامتحانات، نظم الثنائي حفلًا صغيرًا للاحتفال بالخطبة وسط العائلة والأصدقاء، داخل منزل شقيقها شريف إكرامي، وقبل إتمام إجراءات السفر لإنجلترا لإتمام الانتقال لـ"ستوك سيتي" الإنجليزي.

وأقام العروسان حفل زفافهم في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وسط حضور نجوم الأهلي والمنتخب حسام غالي ومروان محسن ومؤمن زكريا وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة، ومحمد هاني وأحمد عادل عبد المنعم وحسين السيد وعمرو جمال وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد وعمر السولية ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسين السيد وعمرو جمال وأحمد الشيخ وباسم علي وأحمد حجازي وسعد سمير، في 27 يوليو، عام 2017.

وأحيا الحفل المطرب عمرو دياب الذي خطف الأضواء من لاعبي الأهلي بشعبيته الجارفة، حيث تهافت الحضور عليه لالتقاط الصور معه.