الامارات | مهرجان البحر الأحمر يدخل شراكة مع «القاهرة السينمائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يدخل شراكة مع «القاهرة السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية عن عزمه منح الفرصة لفريق من السينمائيين العرب في ملتقى القاهرة السينمائي للمشاركة في النسخة الأولى من سوق البحر الأحمر، وهي سوق سينمائية دولية تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة 13 - 16 مارس المقبل.

وتأتي الشراكة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تأكيداً على الرؤية المشتركة في دعم جيل جديد واعد من السينمائيين العرب. سيختار فريق مهرجان البحر الأحمر السينمائي مشروعاً واحداً من فئة الأفلام الروائية قيد التطوير، على أن يُعلَن اسم المشروع الفائز خلال حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وسيمنح فريق المشروع الفائز، من مخرج ومنتج، فرصة المشاركة في سوق المشروعات ضمن سوق البحر الأحمر السينمائي، إذ سيعرض الفريق مشروعه أمام أكثر من 150 شخصية رائدة في قطاع السينما.

كما يشارك في سوق المشروعات 20 فريقاً، بينها 12 مشروعاً طورت عبر معمل البحر الأحمر السينمائي. تُتبَع جلسات عرض المشروعات بثلاثة أيام من الاجتماعات المباشرة المكثفة، وتحصل أفضل المشروعات على التمويل والدعم اللازمين لإنتاج هذه الأفلام. يقدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من الفرص للعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، بهدف التواصل مع نظرائهم من القطاعين السينمائيين المحلي والإقليمي. ويشتمل البرنامج على ورش عمل وندوات ومحاضرات وجلسات تواصل لبناء علاقات بين المنطقة العربية والعالم، والترويج للمشهد السينمائي العربي والسعودي. يلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم وعرض الأفلام السعودية والعربية والدولية ببرنامج يقدم أفضل الإنتاجات السينمائية المعاصرة في المنطقة والعالم. ويرحّب المهرجان بطلبات المشاركة من السينمائيين الجدد وأصحاب الخبرة حتى 28 نوفمبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

- المهرجان سيختار

Advertisements

مشروعاً روائياً

لحضور سوق البحر

الأحمر السينمائي

في السعودية.