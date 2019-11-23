الامارات | موناكو.. إمارة المشاهير على شاطئ ريفيرا

شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو.. إمارة المشاهير على شاطئ ريفيرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم صغر مساحتها وتداخلها مع الجمهورية الفرنسية، فإن إمارة موناكو تعتبر دولة مستقلة ذات سيادة، توجد على شاطئ الريفيرا الفرنسية، وتشترك مع فرنسا في الحدود من ثلاث جهات، ويبعد مركزها نحو 16كم عن إيطاليا، وتبلغ مساحتها 1.98كم، ويبلغ عدد سكانها 38 ألفاً و695 نسمة، وبالتالي تعد البلد الأكثر كثافة سكانية في العالم، وتعتبر من أكبر الدول في الدخل القومي للأفراد بمعدل بطالة يصل إلى نسبة 0%. وموناكو إمارة يحكمها شكل من أشكال الحكم الملكي الدستوري، على الرغم من أن موناكو مستقلة وتسعى لسياسة خارجية مستقلة، فإن الدفاع الوطني يقع على عاتق فرنسا، ويحـكم الإمــارة حالياً الأمير رينيه الثالث، الذي وصل إلى العرش عام 1949، وتزوج الممثلة الأميركية غريس كيلي، التي أنجب منها ثلاثة أولاد.

مدينة الأثرياء

قبل التفكير في زيارة إمارة موناكو الفرنسية، لابد من التأكد أن لديك رصيداً بنكياً محترماً يمكنك من الاستمتاع في رحلتك ذات الفاتورة الباهظة، فكل شيء في هذه المدينة غالٍ جداً، بدءاً من الفنادق، مروراً بالمطاعم، وانتهاء بالأماكن السياحية التي تتسم في عمومها بالفخامة الفاخرة. فطبيعتها الجبلية، وموقعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومحاذاتها للريفيرا الفرنسية والحدود الإيطالية القريبة، أعطتها جمالاً فريداً من نوعه، وهي مدينة صغيرة يمكن زيارتها كلها في يوم واحد، حيث تبدأ رحلتك من الخط الساحلي الصخري، الذي يمتد إلى مسافة 3.5كلم، وتشاهد خلال تلك الرحلة الشاطئ الخلاب، وطيور النورس التي تحط على كتفيك، وهي تغني لك أغنياتها المميزة، كما يمكنك التوقف في عشرات المطاعم المنتشرة على طول الساحل، والتمتع بمزيج من وجباتك الفرنسية والإيطالية المميزة، وبأسعار تناسب كل المستويات.

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حياة برية

إذا كنت من هواة متابعة الحياة البرية والنباتات الغريبة، وبإطلالة رائعة على البحر، فيمكنك زيارة الحديقة الغريبة أمام الكاتدرائية، والتي تضم مجموعة رائعة من أندر النباتات التي تم جلبها من كل أنحاء العالم، لتتميز بها مدينة موناكو، ويمكنك التقاط العديد من الصور الفوتوغرافية لأشجار الغار الكرزي الياباني، والصبار من جزر الكناري، وشجرة الفيل الهندية. ومن الشاطئ يمكنك زيارة المدينة أو وسط البلدة التي يوجد فيها القصر الملكي، والذي يعتبر مركز الحكومة، وللقصر إطلالة مميزة للغاية فقد بني على ربوة عالية تطل على ساحل موناكو ويخوته الراسية، وحول القصر تتبدى لك تلك الحدائق الخلابة الرائعة الجمال بنباتاتها وزهورها الملونة، التي تظلها أشجار الصنوبر والصبار.

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