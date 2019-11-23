الامارات | محمد بن راشد: نحن أمة كتبت لها الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نحن أمة كتبت لها الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برسالة أمل إلى الشباب العربي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضمنت كلماتها تأكيداً على أن ما يجمع أبناء الأمة من أواصر كفيل بالمحافظة على وجودها، واستمرارها، ما استمرت الحياة.

كما أكد سموه قدرة أمتنا العربية على التجدد، روحاً وشباباً، داعياً إلى عدم الاستسلام للمصاعب، أو الركون إلى اليأس، «لأن اليأس كفر».

وقال: «رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة. نحن أمة عربية خالدة. نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا. نحن أمة أملها يتجدد.. شبابها يتجدد.. روحها تتجدد.. قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس، لأن اليأس كفر. اليأس عكس الحياة. ونحن أمة كتبت لها الحياة». هكذا #علمتني_الحياة