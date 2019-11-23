الامارات | «شاعر المليون» يستعرض تفاصيل محطة «عمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شاعر المليون» يستعرض تفاصيل محطة «عمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين معالم عدة في العاصمة الأردنية عمّان، حطّ برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وزار فريق البرنامج المخيم الإماراتي الأردني مريجيب الفهود.

واستعرضت الحلقة التسجيلية الأولى للموسم التاسع من «شاعر المليون»، التي بثت الليلة قبل الماضية على قناتي بينونة والإمارات، تفاصيل جولة مقابلات لجنة تحكيم البرنامج للشعراء في عمان، وأخذت المشاهدين إلى جولة سريعة في شوارع العاصمة الأردنية.

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وسلط البرنامج الضوء على لجنة التحكيم، التي تضم كلاً من: الدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، والباحث والروائي سلطان العميمي.

وبث البرنامج جانباً من زيارة لجنة التحكيم، وفريق عمل البرنامج، إلى مخيم مريجيب الفهود الذي تديره «الهلال الأحمر الإماراتي»، لتخفيف تداعيات الحرب عن لاجئين سوريين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، إذ عاش الفريق لحظات برفقة أطفال المخيم وأهاليهم، والذين عبروا عن سعادتهم بالزيارة، وامتنانهم لحكومة دولة الإمارات التي قدمت جميع أنواع الدعم لهم.

واطلع أعضاء لجنة التحكيم على أقسام المخيم المختلفة، وتفاعلوا مع مواهب الأطفال المتميزة، التي كان للمخيم دور كبير في صقلها وتطويرها.