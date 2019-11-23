الامارات | موضة التسعينات تعود بقوة هذا الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن موضة التسعينات تعود بقوة هذا الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الموضة النسائية عودة قوية لموضة التسعينات لتمنح المرأة إطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوبها. وأوضح خبير الموضة الألماني كارل تيليسين أن مفردات موضة التسعينات تتمثل في القصّات الواسعة والقصّات الأكبر من المقاس «Oversized»، والألوان الصارخة كالأصفر والوردي النيون، والأحذية ذات الكعب الضخم والملابس الرياضية. ومن ملامح موضة التسعينات أيضاً المزج بين النقوش المختلفة، وتنسيق الأساليب المختلفة كتنسيق «هودي» (Hoodie) مع تنورة بليسيه وبليزر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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