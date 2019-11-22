بطلة Game Of Thrones تزور معالم الأقصر: أهلا بكم في المقبرة الأبدية

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داخل معبدي الكرنك، ووادي الملكات، سجلت النجمة العالمية ناتالي إيمانويل، بطلة مسلسل Game Of Thrones، التي حضرت إلى القاهرة للمشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، زيارتها إلى معالم الأقصر، بعدة صور لها داخل المعبد، ظهرت من خلالها بفستان أسود متوسط الطول، بنصف أكمام، مُعلقة: "مرحبا نفرتاري.. أهلًا بكم في المقبرة الأبدية".
ناتالي تعلن قدومها لـ مصر
وكانت النجمة العالمية، أعلنت مؤخرًا، قدومها لمصر، لحضور فاعليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وانطلقت مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.
وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.
ناتالي ايمانويل تبهر متابعينها في Game Of Thrones
وكانت "ناتالي" جذبت الانتباه حولها، بمشهد موتها في الحلقة الرابعة من الموسم الأخير لمسلسل "Game of Thrones"، خلال مشهد موتها، والذي تلخص في قطع رأسها، لتنتهي اسطورتها بالعمل.
يذكر أن ايمانويل بدأت مشوارها الفني، على المسرح في أواخر 1990، كما إنها شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير الأسد الملك، وهي في الـ 10 من عمرها.
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