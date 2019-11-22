فيديو.. "جربته على الهواء مباشرة".. رضوى الشربيني: يا رب أبقى محجبة

خصصت الإعلامية رضوى الشربيني، إحدى فقرات حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها "هي وبس"، للحديث عن الموضة والأزياء واختيار "إيشارب" مميز، استعرضت خلالها أكثر من طريقة لارتدائه كـ"شال، حزام وكروس".
وأثناء تجريبها ارتدت "رضوى"، الإيشارب كحجاب في برنامجها، الذي يعرض عبر شاشة "cbc سفرة"، فبدت على ملامحها الفرح والسعادة.
وعلقت رضوى، قائلةً: "الله ! يارب، إيه ده؟! حلوة أوي صح؟! يا رب يكتبها، يا رب أبقى محجبة".
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