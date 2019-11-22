دورة تدريبية مجانية "للسيدات فقط" ببولاق الدكرور لتعليم "الغسل والتكفين" الشرعي

نظمت جمعية خيرية، دورة تدريبية عن تعليم الغُسل والتكفين الشرعي، بمنطقة بولاق الدكرور، وشهدت هذه الدورة إقبالاً مكثفاً بين السيدات، لكونها مجانية ولرغبتهن في تعلم كيفية تكفين الموتى.

تولت مسؤولية تعليم السيدات نظريا وعمليا، سامية السيد، وهي سيدة تعمل بالغُسل الشرعي، وشرحت طرق الغُسل الجزئية والكاملة، وكذلك موجبات الغُسل على مدى 8 محاضرات لمدة شهرين متتاليين: "أول مرة أقدم حلقات تدريبية للسيدات ووجدت إقبال كبير، حوالى 60 سيدة، كلهم عايزين يعرفوا طرق الغسل والتكفين".

ويكون الشرح نظريا، في الحلقات الأولى، ثم تستعين سامية بمجسم خاص بالسيدات، وتقوم بالشرح العملي لتعريفهن بأماكن الغُسل الجزئي للمرأة: "الشرح العملي بياخد وقت أطول لأنه بيكون تفصيلي أكتر بحيث إن كل سيدة مشاركة معانا تبقى ملمة بطريقة الغسل الصحيحة".

وتصطحب "سامية" بعض السيدات الراغبات في مشاهدة غُسل حقيقي عن قرب، حتى يصبحن قادرات على القيام بهذه الأعمال وحدهن، وبشكل احترافي دقيق وصحيح: "من شروط الالتحاق في الدورات إنها زي ما إحنا بنقدمها مجانية، السيدات اللي هتتعلم هما كمان يقوموا بممارستها مجانا لوجه الله عشان كلنا نقدر نفيد بعض".