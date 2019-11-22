فيديو.. رضوى الشربيني تنفعل على الهواء: "تتقطع إيده اللي تتمد عليكي.. قلة أدب"

انفعلت الإعلامية رضوى الشربيني، على الهواء، بعدما راسلتها إحدى متابعات برنامجها "هي وبس"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc سفرة"، وأخبرتها، أنها كانت في علاقة عاطفية بشخص اعتاد إهانتها.

وقرأت رضوى الشربيني، الرسالة على الجمهور: "كنت مرتبطة بواحد 5 سنين، كنا بنحب بعض وأنا متأكدة إنه بيحبني، بس كان فيه صفات مش أي حد بيستحملها، كان متحكم فيّ بطريقة صعبة جدًا وعديتها، وبدأ يقل أدبه ويشتم بكلام مينفعش يتقال، بعدت أكتر من مرة شهور وبعدين يرجع تاني ويندم".

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لترد الإعلامية منفعلة: "تديله فرصة ليه؟! يتقطع ايده اللي يمد ايده عليكِ، إيه قلة الأدب دي؟!، ليه بترجعيله؟!".

وأوضحت "رضوى"، أنه وفقا لما جاء في الرسالة، فإن متابعتها تعرضت للابتزاز، وهددها صديقها بإرسال صورها الخاصة إلى أهلها وشقيقها، منذ أسبوعين إذا لم تستكمل العلاقة العاطفية.

وقالت "رضوى": "عندنا سيناريو من الاتنين، يا هتكملي مع واحد بيهينك، أو هو هيروح لأهلك وأخوكي وهيفضحك وهتضربي علقة عظيمة، وأهلك هيقفشوا عليكي واحتمال يقعدوكِ في البيت، ومش هيبقى فيه ثقة، لكن في النهاية الدنيا هتبقى ألطف من كده بكتير".

ونصحت رضوى، الفتاة، بأن تخبر أهلها بتفاصيل القصة، وألا تخضع لابتزاز صديقها السابق: "بيدي لا بيد عمرو، روحي قولي لأخوكي، بس تصلي استخارة، وحاولي تجندي أي حد في العيلة، مامتِك لو صاحبتِك، عشان تقف معاكي قدام أخوكي وأبوكِ، حاولي تدخلي خالتِك أو بنت عمك، لأنها هتبقى حرب عالمية تالتة، لو كملتي مع الولد ده أخرتِك مش هتبقى لطيفة، هيضربك في وشك، هيفتح عينك، هيشتمك شتيمة أو يعملك فضيحة في وسط الشارع، زي المناظر اللي بنشوفها ساعات، أو هيديكِ بالقلم في العربية، ليه ترجعي لواحد ضربك مرة، اللي هيضرب مرة هيضرب عشرة واللي بيشتم مرة هيشتم عشرة، واللي هيخون مرة هيخون عشرة، هي مرة واحدة، ضربك بالقلم تقطعي إيده ومتعرفيهوش تاني".