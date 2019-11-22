بطلة أفريقيا في الأثقال للمكفوفين: لا أملك موهبة رياضية بل إرادة قوية

"لم أمتلك مواهب رياضية من قبل ولكنني دائما ماكنت أكتب شعرا وأغني، حتى حفزنا الكابتن عماد عبدالعزيز، فشكلنا منتخبا لرفع الأثقال، مليء بالعزيمة والإرادة، خضنا الاختبارات والتدريبات كافة حتى حققنا إنجازات رائعة".. بتلك الكلمات عبرت اللاعبة منى راشد محمد بعيت، 35 عاما من دمياط، عن سعادتها بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا في رفع الأثقال للمكفوفين وتحقيق المركز الثاني عالميا، في البطولتين التي انتهت فعالياتهما في القاهرة، أمس.

تقول منى، لـ "الوطن" إن ذهبية أفريقيا هي الثالثة لها بها بعد حصادها البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال والذهبية عن المركز الأول ببطولة الجمهورية، مضيفة: "وُلدت كفيفة واكتشف أهلي ذلك وأنا في عمر الـ4 أشهر وتوجهوا بي لجامعة المنصورة، وأجريت أكثر من عملية جراحية، حيث اكتشفوا إصابتي بضمور في عصب العين وحال إجرائي عمليات جراحية أخرى خلاف الـ3 اللي تم إجرائهم سأتعرض لخطر كبير، وحاولت دخول مدرسة تعليم عادية رفضوني حتى فتحت مدرسة النور والأمل للمكفوفين فكان ذلك بادرة أمل لي وهناك تلقيت تعليمي من الابتدائي حتى الثانوي وبعد الانتهاء منها التحقت بكلية آداب قسم لغة عربية ثم حصلت على دبلوم عام تربوي من كلية تربية ليتم تعييني من مدرسة النور للمكفوفين كمعلمة لغة عربية، وحصلت على بعثة تخصصية من المركز النموذجي بالقاهرة".

وعن الصعوبات التي واجهتها منى توضح، "للأسف كتب الجامعة كنت بحاجة لمن يقرأها لي، لأن الكتب كانت مخصصة للمبصرين فقط، فساعدني أقاربي وأشقائي وجيراني بتسجيل المناهج، وبعد الانتهاء من الدبلومة عجزت عن استكمال الدراسات العليا، بسبب عدم تهيئة الكتب لفئة المكفوفين مطالبة الجهات المعنية بالاهتمام بهم ودعم أدواتنا الدراسية لتكلفتها العالية".

وتضيف: "نحن 7 أشقاء ورغم أن والدي صياد بسيط إلا أن أسرتي ساندتني بكل ما تملك وترددوا بي على الأطباء حتى بلغت الست سنوات فباتوا يبحثون لي عن مدرسة، ونظرا للظروف المعيشية الصعبة سافر والدي للسعودية للعمل هناك وأشقائي كانوا مسؤولين عن ذهابي وعودتي طوال مرحلة الدراسة بمدرسة النور".