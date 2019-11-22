بنحب الطيران.. عروسان يقيمان زفافهما "بين السما والأرض"

أقدم رجل أسترالي وامرأة من نيوزيلندا، على الاحتفال بزواجهما بشكل خاص، غير اعتيادي، حيث أخذا علاقة حبهما إلى أفق بعيد، فتزوجا بمراسم كاملة في طائرة على ارتفاع 34 ألف قدم، وهذا نتيجة لهوسهما بالطيران، بحسب موقع "7NEWS Australia".
وأجرت العروس "كاثي فاليانت" مراسم وترتيبات زواجها من "ديفيد فاليانت" بمساعدة طاقم الطائرة، وبحضور أصدقائها وأقاربها، بينما كانت الطائرة في منتصف رحلتها بين سيدني وأوكلاند، وقالت: "في حفل زفافنا، أردنا القيام بشيء لا يُنسى، أردنا أن يرمز الزفاف إلى حبنا للطيران، وحبنا لأستراليا ونيوزيلندا وحبنا لبعضنا البعض."
واختار الزوجان الطريقة الفريدة لتتويج ثمان سنوات من الحب، وللاحتفال في الجو فعليا، بعد أن تعرفا على بعضهما البعض من خلال لعبة إلكترونية عن الطيران.
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