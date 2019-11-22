لايف ستايل

مجوهرات عروس من الياقوت الأزرق أو التوباز

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    يعدّ حجر الياقوت الأزرق أو Topaz Blue الأكثر شيوعاً بين أحجار خواتم الزفاف نظراً لجماله وندرته.تعد المجوهرات المرصعة بالياقوت الأزرق خياراً مثالياً لإطلالة ملكية راقية في يوم الزفاف وكذلك في مختلف المناسبات.


    حيث أن اللون الأزرق هو المفضل لأميرات القصور الملكية، سواء في الأزياء أو المجوهرات.


    ويزداد سحر الياقوت الأزرق مع الذهب الأبيض وبريق الألماس.


    نطلعك على أجمل مجوهرات اليوم الأزرق لتختاري منها ما يناسبك في يوم العرس وفي المناسبات والسهرات.

    مجوهرات بوشيرون Boucheron
    يعدّ حجر الياقوت الأزرق أو Topaz Blue الأكثر شيوعاً بين أحجار خواتم الزفاف نظراً لجماله وندرته.تعد المجوهرات المرصعة بالياقوت الأزرق خياراً مثالياً لإطلالة ملكية راقية في يوم الزفاف وكذلك في مختلف المناسبات.


    حيث أن اللون الأزرق هو المفضل لأميرات القصور الملكية، سواء في الأزياء أو المجوهرات.
    ويزداد سحر الياقوت الأزرق مع الذهب الأبيض وبريق الألماس.


    نطلعك على أجمل مجوهرات اليوم الأزرق لتختاري منها ما يناسبك في يوم العرس وفي المناسبات والسهرات.

    مجوهرات بوشيرون Boucheron

    قدمت ماركة بوشيرون Boucheron خواتم فخمة ومرصعة بالياقوت الأزرق بتصاميم إبداعية لا تضاهى.


    أحببنا الخاتم بالتصميم المستدير ومرصع بالألماس، فضلاً عن الخاتم المربع مع بريق الألماس والخاتم بتصميم الطاووس.

    مجوهرات كارتييه Cartier
     قدمت ماركة كارتييه الأقراط المرصعة بالياقوت الأزرق والألماس، وكذلك الخاتم بالحلقة الماسية وفص الياقوت الأزرق الذي يتوسطه.

    مجوهرات شوميه Chaumet
    تنوعت مجوهرات شوميه بالياقوت الأزرق لتناسب مختلف الأذواق.


    فقدمت الماركة خواتم ياقوت أزرق والماس بتصاميم مختلفة، وأجملها الخاتم المستوحى من التاج الملكي.

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    كما قدمت شوميه قلادة ماسية فخمة ومرصعة بالياقوت الأزرق، فضلاً عن الأقراط الطويلة المستوحاة من الثريات.

    مجوهرات شوبارد Chopard

    أعجبتنا مجوهرات شوبارد المرصعة بالياقوت الأزرق سواء القلادات أو الأقراط والخواتم التي تتسم بالفخامة والإبهار.

    مجوهرات غراف Graff
     مزيج بين الفخامة والرقي من إبداعات ماركة المجوهرات الشهيرة غراف Graff، حيث الذهب الأبيض مع بريق الألماس والياقوت الأزرق في قطع تخطف الأنفاس.


    اخترنا لكِ قلادات وأقراط طويلة من غراف، فضلاً عن الخاتم الماسي المرصع بالياقوت الأزرق.


    مجوهرات الياقوت الأزرق ليوم العرس
    كما قدمت ماركة غراف سوار فخم يجمع بين الألماس والياقوت.

    سوار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels
     

    قدمت ماركة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels سوار عريض بالذهب الأبيض ومرصع بالألماس مع حجر الياقوت الأزرق على هيئة مربعات متتالية.

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