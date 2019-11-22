كيف نميز اللبن الطبيعي من المغشوش؟ 5 علامات احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو في الكثير من الأحيان يتعرض بعض الأشخاص لمخاطر شراء اللبن المغشوش لعدم معرفة الفارق بينه وبين اللبن الطبيعي. ويستعرض الكونسلتو في السطور التالية العلامات التي تكشف غش الألبان، وكيفية تلافي أضراره، وفقا لما أشارت إليه الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين وتتضمن: للمزيد عن كيف نميز اللبن الطبيعي من المغشوش.. اضغط هنا

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