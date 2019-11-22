محمد اسماعيل - القاهرة - "ناشيونال جيوجرافيك" تختار مصر من بين أفضل الرحلات لعام 2020

كتبت- لمياء يسري:

سلّطت مجلة ناشونال جيوجرافيك الضوء على 25 وجهة سياحية حول العالم، وأوصت بزيارتها في عام 2020، ومن بينها مصر.

وشملت القائمة أربع فئات، مواقع ثقافية، وطبيعية ومغامرة، ومدنية، وصدرت بالتعاون مع محرري المجلة في جميع أنحاء العالم، والمصورين بالإضافة إلى محبي السفر حول العالم، كالتالي:

- أبو سمبل

يعود معبد أبو سمبل إلى ما قبل عصر رمسيس الثاني (1303-1213) ق.م، وهو منحوت في منحدر صخري بجنوب مصر.

اكتشف علماء الآثار المعبد في عام 1813 وتم إنقاذه من غرق بسبب مياه بحيرة ناصر، وتم نقله خلال سنوات بالتعاون بين الحكومة المصرية واليونسكو في عام 1960م.

- موستار، البوسنة والهرسك

دمرت البوسنة والهرسك بشكل جزئي خلال الحرب الأهلية(1992-1995)، لكن ما تزال مدينة موستار غنية بالأماكن الأثرية والتاريخ، إذ أعيد بناء وترميم العديد من المباني الأثرية في المدينة، من بينها ما يعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي.

ويمكنك زيارة "ستاري موست" الجسر القديم الاشهر في المدينة والذي يعود إلى القرن السادس عشر، وأعيد بناؤه في 2004م، ويربط الجانب الغربي للمدينة ذات الأغلبية المسيحية بالجانب الشرقي المسلم.

- مقاطعة غوانزو، الصين

تعد واحدة من أكثر المقاطعات الصينية عزلة، تتميز المقاطعة الجبلية بالمناخ البارد، وتحاول الشركات المحلية تحسين الوصول إلى هذه المقاطعة بأكملها والقرى الصغيرة التي تحوي مجموعة من الأقليات العرقية مثل بويي، ودونغ، ومياو. ويعمل أهالي المقاطعة في الزراعة والنسيج والغزل والتطريز منذ القرن السادي الميلادي.

- طوكيو، اليابان

موطن ألعاب الأولمبياد، وتضم ستة محافظات في أقصى شمال جزيرة هونشو اليابانية، ورغم شهرتها العالمية إلا أن أقل من 2% من المسافرين حول العالم يأتون إليها.

تتميز المدينة بالغابات، والوديان والبحيرات، والمعابد والأضرحة التي تعود لألاف السنين، كما تقام بها العديد من المهرجانات المحلية، كما يمكنك المشي في طريق Michinoku Coastal Trail الذي يمتد لمسافة 620 ميلًا من Aomori إلى Fukushima.

_الدرب الأزرق، المجر

تفتقر المجر إلى المرتفعات، ولكنها تعد وجهة ممتازة لمحبي رياضة المشي الطويل، إذ يبلغ طول هذا المرر 700 ميل.

نشأ عام 1938 وتم الاعتراف به كأول مسار للمسافات الطويلة في أوروبا، ويبدأ في إسبانيا وينتهي في قبرص.

- تيلك، التشيك

تسمى باسم فلورانسا التشيكية، نظرًا لأن مبانيها على الطراز الإيطالي الذي يعود لعصر النهضة،وتقع بين مدينة براغ في الشمال وفيينا من الجنوب

عرفت مدينة القصص القصيرة في القرن الرابع عشر كمفترق تجاري بين بوهيميا ومورافيا والنمسا، وتعد أحد مواقع التراث العالمي في اليونيسكو.

_جزيرة مدجالين

تقع في كندا يوفر للسائحين مناظر خلابة بين الجليد وللسماء أيضًا، ويحتوي على مئات من حيوان الفقمة الذي يهاجر إليه من القطب الشمالي أثناء الولادة والتزاوج.

- ويلز واي، المملكة المتحدة

تتكون ويلز واي في المملكة المتحدة من ثلاث مسارات سياحية، سميت مجتمعة ب "ويلز واي".

الأولى هي Cambrian أطول الطرق الثلاث وتسمى بالعمود الفقري في المكان، وتمتد من الشمال إلى الجنوب على طول 185ميل.

أما Coastal Way تقع بين الجبال والبحر بطول 180 ميلًا حول خليج كارديجان على الساحل الغربي للبلاد.

أما الطريق الثالث يقع في الشمال وهو طريق تجاري تاريخي ممتد على طول 75 ميل، من شمال شرق كوينزفيري إلى جزيرة أنجيلسي.

- فورت كوتشي ، الهند

تقع المدينة في ولاية كيرالا على ساحل مالابار الجنوبي الغربي، وهي أقدم مستوطنة أوروبية في الهند اشتهرت بكونها مركزًا للفنون.

الاحتلال المتعدد للمدينة من قبل البرتغال، فهولندا ثم انجلترا، جعلها ذات ثراء تاريخي مشوق، إذ تضم العديد من العقارات الهولندية والبريطانية والمقاهي والمعارض الفنية.

ويعد معرض بينالي كوتشي موزيريس هو أكبر حدث في جنوب أسيا إذ يعرض التجارب الفنية المعاصرة سواء المحلية أو العالمية.

- حديقة زاكوما الوطنية، تشاد

عرفت هذه الحديقة بأنها موطن للأفيال الأفريقية، وهي وجهة سفاري إفريقية مشهورة في العالم.

وتقع الحديقة في جنوب شرق تشاد، وهي أقل البلدان زيارة في العالم، وتسبب الصيد الجائر في هذه المنطقة إلى التخلص من 90% من الأفيال البرية، قبل أن يعاد تمويل الحديقة من قبل الاتحاد الأوروبي في 2010، ويتم نقلها إلى منطقة جديدة للحفاظ عليها.

- فيلاديلفيا، بنسيلفينيا

تشتهر فيلاديلفيا بالإضاءات المنتشرة في كل مكان، فتبدو دائمًا في شكل متلألأ، وتشتهر بالحي الإيطالي القديم المليء بالمطاعم التي تقدم الوجبات النباتية.

- بويبلا، المكسيك

تأسست هذه المدينة على يد الأسبان في عام 1531م، وهي رابع أكبر مدينة مكسيكية وتعتبر معقل الطراز الهندسي الباروكي.

منطقة وسط المدينة تحتوي على 100 موقع قديم لذا تعتبر أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتعود تلك المباني مزخرفة إلى القرن السابع عشر والثامن عشر.

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- صحراء كالاهاري ، جنوب إفريقيا

هي محمية طبيعية وتعد واحدة من أحلك المناطق في العالم، تقع في منطقة حدودية نائية بين جنوب افريقيا و بوتسوانا.

تتمتع هذه المحمية باستقرار درجات الحرارة طوال العام، مع رطوبة منخفضة، ولا يوجد بها مستويات عالية من التلوث الضوئي أو السمعي.

كام تعد أفضل وجهة سياحية يمكن للزائرين من خلالها مراقبة السماء وحركة النجوم.

- منتزه جراند كانيون الوطني، أريزونا

أطلق المستكشف جون ويسلي باول على هذا المنتزه، أنه ذات مشاهد طبيعية تعد "الأروع على ظهر الأرض".

تم تصنيف المكان كمنتزه وطني في عام 1984م، وتمتد على مساحة 227 ميل، وعرض 18 ميل، وهي منطقة مليئة بالمشاهد الجيولوجية التاريخية التي تعود إلى 1.8 مليار سنة مضت.

- جزر المالديف

هي أقل البلدان انخفاضًا على كوكب الأرض، فمتوسط ارتفاعها هو 5 أقدام فقط، و99% من مساحتها عبارة عن مياه، لذا قد تختفي بعد عقود بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

- تسامانيا، أستراليا

تعد واحدة من أكثر الوجهات السياحية الأسرع نموًا في جذب السائحين في العالم، وتتمتع بمناطق طبيعية جذابة، كما تمتلًا بأشجار عمرها 2000 عام، بجانب كونها موطن لحيوان النمر.

- أستورياس، إسبانيا

منطقة مليئة بالأشجار بكثافة عالية، وتتنشر بها المستنقعات البرية، ويبلغ عدد سكانها 220 ألف نسمة فقط.

_ غوبلي تيبي، تركيا

هو موقع أثري في تركيا، يعود بنائه إلى 11600 عام تقريبًا، وتم اكتشافه في منتصف التسعينات.

يقع الموقع الأثري جنوب شرق تركيا، على الحافة الشمالية لمنطقة الهلال الخصيب، واعاد هذا الاكتشاف إلى الأذهان قصة بداية الحضارات الأولى، حيث يفترض الباحثون أن هذا المكان تم بنائه في عهد الصيد قبل معرفة الإنسان للزراعة.

- مقاطعة مندوزا، الأرجنتين

تتمتع مقاطعة مندوزا في الأرجنتين بالمناظر الخلابة ومزارع الكروم التي تقع على ارتفاع 4000 قدم.

ويطلق عليها اسم "قبو النبيذ" وتشتهر بالمناح الجاف طيلة العام، بالإضافة إلى الشمس التي تغمر المكان.

بدأت زراعة العنب الإسباني هنا في القرن السادس عشر ، ويرجع تاريخ مصانع النبيذ لأكثر من قرن من الزمان.

- شبه جزيرة كامتشاتكا، روسيا

تقع في الشرق الأقصى الروسي، وتمتد على مسافة 776 ميل إلى البحر، وتعتبر جزء من "حلقة النار" وسلسلة البراكين ومناطق الزلازل التي تحد المحيط الهادي.

وتزدهر كامتشاكا بالحياة البرية، إذ تعيش فيها الدببة البنية ذات وزن 1500 رطل وأكبر.

يمكن للسائحين الذهاب في رحالات مختلفة لرؤية الدببة والتزلج وركوب النهر، وغير ذلك.

- غواتيمالا

تقع غواتيمالا في أمريكا الوسطى ويعتقد العلماء أنها موطن لحضارة المايا القديمة، كما تتمتع بالعديد من المواقع الأثرية وتعدد الثقافات بين سكانها.

- بارما، إيطاليا

تسمى عليها "ملك الأجبان"، ومؤخرًا أطلق عليها لقب عاصمة الثقافة الإيطالية نظرًا لما قدمته من أعمال مختلفة للعالم، من أوبرا فيردي إلى لوحة افتراض العذراء لرسام النهضة كوريجيو.

- جزر الكناري، إسبانيا

تشتهر بمنتجعات الشمس والرمال، وهي تابعه لمنظمة اليونيسكو، وتتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة والخضراء، بجانب المنحدرات الساحلية المتنوعة، وتنوع بنباتات النخيل وأشجار التين والكروم.

- غابة Białowieża روسيا البيضاء، بولندا

غابة Białowie Foresta Untamed، هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتحمي بقايا آخر الغابات البدائية المتبقية في أوروبا المنخفضة.

تمتد هذه الغابة الشاسعة على مساحة 550 ميلًا مربعًا تقريبًا ، وتشمل جميع حدائق Białowieża الوطنية في شرق بولندا، وهي تخلق واحة من البراري في وسط القارة المزدحمة.

وتحتوي الغابة على أكثر من 250 نوعًا من الطيور و 59 نوعًا من الثدييات، و800 حيوان من البيسون الأوروبي، إذ حمته من الانقراد منذ 1920م حتى الآن.

- طريق جروسغلوكنر العالي في جبال الألب، النمسا

صمم هذا الطريق للاستفادة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، بمساحة 460.12 قدم. يمتد من الشمال إلى الجنوب، عبر مقاطعات سالزبورغ وتيرول وكارنتا.