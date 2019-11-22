سيرين عبد النور بفستان قصير براق يخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
تألقت الفنانة سيرين عبد النور خلال المؤتمر الخاص بمسلسل "الديفا"، بإطلالة مونوكروم، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا براقًا باللون الأسود، من قماش الباييت مزين بالكامل بالحبيات البراقة، بصيحة "cut out"، بتصميم الرقبة العالية، ومزينًا بالشيفون الأسود الشفاف.
ونسقت الإطلالة بكلاتش لامع باللون الأسود البراق، وحذاء كعب عالٍ بنفس لون الفستان، واختارت إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط متدلية على شكل قلب، مع خواتم ناعمة.
واعتمدت مكياجًا قويًا مكون من رسمة عيون سموكي فرعونية، وأحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ، مع تصفيفه الشعر المنسدل للخلف.
ومسلسل "الديفا"، إنتاج mbc، ويحمل العمل 8 حلقات، كل حلقة مدتها 8 دقائق، تروي في كل منها قصصًا تحدث بشكل واقعي. سيجمعها المسلسل مع الممثل السعودي يعقوب الفرحان وعدد من الممثلين اللبنانيين وغير اللبنانيين.
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