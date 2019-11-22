تنسيقات متنوعة لأزيائك على غرار حلا الترك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 10:39 مساءً - بدأت حلا الترك مشوارها الفني من خلال برنامج "ستار صغار"، الذي عُرض على قناة أبو ظبي، وهي تبلغ من العمر سبعة أعوام، وعرفها الجمهور وكانت بدايتها الحقيقية من خلال برنامج "أراب غوت تالنت"، الذي عُرض على قناة mbc، واشتهرت من خلاله وعرفها الجمهور كمطربة صغيرة.

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وتميزت حلا بصوتها المميز الذي يختلف تمامًا عن بقية الفنانات في عمرها، وعلى صعيدها الشخصي تهتم حلا بتنسيق أزيائها بطريقة أنيقة، لذا استوحينا لكِ اليوم عدة إطلالات مختلفة لها، لتُلهمك أفكارًا مختلفة لمظهرك في مختلف المناسبات.

حلا بفستان زهري

إطلالات حلا الترك

عن الفساتين، تألقت حلا بفستان زهري في إحدى حفلاتها في دبي، صُمم بأكمام واسعة وعصرية، وتميز من الأسفل بقصة منفوشة، وفي إطلالة رياضية ارتدت فستانًا زهريًّا مزينًا بخطوط بيضاء وكتابات سوداء، وأكملته بربط قميص من الجينز على خصرها، وتميزت بفستان رمضاني أبيض مصمم بقصة أكمام واسعة ومزين بمثلث ذهبي في منطقة الصدر.

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فستان زهري بسيط مزين بأزرار ذهبية

وتجملت في عالم مدهش بفستان زهري بسيط مزين بأزرار ذهبية وأكمام واسعة بقصة مميزة، وظهرت بفستان أزرق صيفي مزين بمطاط على أطراف الأكمام والخصر، وبأزرار لمظهر شبابي بسيط، وتزينت بفستان قصير باللون الأخضر مصمم بأكمام طويلة ولمعة مميزة لخيار أنثوي أنيق.

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جمبسوت بني طويل

كما انتقت حلا عدة خيارات كاجوال بسيطة، منها جمبسوت بني طويل أكملته ببلوزة بيضاء ونظارات، وجمبسوت آخر بني مصمم بقماش لامع ومزين بزر في المنتصف، وارتدت قميصًا عصريًّا أزرق مزينًا بخطوط بيضاء مع بنطال جينز مزين بفصوص.

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ونسقت بنطالاً وبلوزة باللون الأبيض مع جاكيت لمظهر مختلف ومميز.