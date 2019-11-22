ميريام فارس وفساتين سهرة تليق بصاحبات الشعر المجعد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 10:39 مساءً - الكثيرات من النساء يعتبرن أنّ الشعر المجعد مشكلة يسعين دائمًا للتخلص منها عن طريق تمليس الشعر بطرقة مختلفة، تكون ضارة جدًّا أحيانًا، على اعتبار أنّ الشعر المجعد غير أنيق ولا سيما للمناسبات الرسمية، ومع فساتين السهرة، لكن وكما هو واضح فإنّ ميريام فارس لها نظرية مختلفة في ما يتعلق بهذا الموضوع، وقد لاحظنا أنها أعادت للشعر المُجعد رونقه ولا سيما مع فساتين السهرة وفي المناسبات الكبيرة وعلى المسرح، فهي لا تتردد أبدًا في ترك شعرها على طبيعته مع مختلف اطلالاتها الرسمية، بل وتفخر به أيضًا، وبالفعل فهذه التسريحة تناسبها دائمًا وتضيف لها لمسات حيوية وشبابية، وإليكِ أبرز اطلالات ميريام فارس التي اعتمدت فيها تسريحة الشعر المُجعد مع فساتين السهرة.



فستان باللون الفضي تألقت به ميريام فارس

فستان سهرة براق اعتمدته ميريام فارس





تختار ميريام فارس اطلالاتها بعناية للسهرات، ولظهورها على المسرح، وغالبًا ما تميل للاطلالات الاستعراضية التي فيها عنصر الإبهار، مثل خيارها هنا في فستان من الترتر البراق باللون الفضي من رامي قاضي Rami Kadi، بقصة مكشوفة الأكتاف وخصر محدد، أظهر رشاقتها وقد اعتمدت معه مجوهرات ماسية فاخرة، وطبعًا تسريحة شعر مجعدة.





اطلالة لافتة على المسرح في فستان أحمر

فستان أحمر فاخر تألقت به ميريام فارس على المسرح



الأحمر من ألوان ميريام فارس المفضلة على فساتين السهرة، وكثيرًا ما تختاره للمناسبات الرسمية، وهنا على المسرح في احدى حفلاتها تألقت ميريام فارس في تصميم فستان سهرة فاخر باللون الأحمر، بقصة مستوحاة من فساتين الأميرات أوف شولدر مزين بالكشكش من الأعلى مع تنورة كلوش، والجدير بالذكر أنها اعتمدت تسريحة شعر مجعدة بالرغم من فخامة الاطلالة.



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ميريام فارس في لوك أنثوي ناعم

ميريام فارس في فستان أزرق ناعم



اطلالة أُخرى مميزة على المسرح شاهدنا بها ميريام فارس وقد اختارت فيها فستانًا ناعمًا بتصميم شبابي مصنوع من قماش الميتالك البراق باللون الأزرق الفاتح، ياقته مفتوحة على شكل حرف V، وخصره مزين بحزام باللون الفضي، وقد أكملت اللوك بمجوهرات ناعمة واعتمدت أيضًا تسريحة شعر مجعد.



شاهدي كيف أعادت ميريام فارس للشعر المجعد رونقه مع فساتين السهرة والاطلالات الرسمية، واستوحي منها اطلالات مميزة ولا سيما إن كان شعركِ مجعدًا أنتِ أيضًا.

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