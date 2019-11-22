موديلات فساتين سهرة ترتر لمناسبات نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 10:39 مساءً - فساتين سهرة مطرزة بالترتر اللامع،برزت خلال مجموعات أزياء العطلات (ريزورت) 2020 ، وتضمنت تشكيلة مميزة . رصدنا لكِ 14 موديل يمكنك أن تختاري منهم ما يناسب شكل جسمك لإطلالة خاطفة للأنظار في مناسبات نهاية العام.





فساتين ترتر للقصيرات

Dennis Basso





نجحت فساتين السهرة مستقيمة القصة في تسجيل حضور كبير ضمن مجموعات ريزورت 2020، وقدمتها ماركات أليس آند أوليفيا Alice + Olivia وإميليو بوتشي Emilio Pucci مغطاة بالترتر، اعتمدي هذه الصيحة التي ستساعدك في إبراز طولك، أيضًا الفساتين المشقوقة على الجانب من دينيس باسو Dennis Basso وتاداشي شوجي Tadashi Shoji ستحقق لكِ الطلة المنشودة.







فساتين منفوشة للنحيفات

Bibhu Mohapatra



اذا كنتِ تعانين من نحافة الجسم فليس هناك أنسب من فساتين السهرة التي زينت مجموعات بيبو موهاباترا Bibhu Mohapatra وإيلي صعب Elie Saab يمكن أن تمنحك لوك مثالي يخفي عيوب جسمك بفضل التنورة المنفوشة الغير ملتصقة بالقوام.



فساتين ترتر للقوام الكمثري

Temperley London



برزت هذا الموسم صيحة فساتين السهرة المصممة بأكتاف بارزة أو منفوخة كما في الموديلات التي رصدناها لكِ من مجموعات تمبرلي لندن Temperley London ومايكل كورس Michael Kors وساشين آند بابي Sachin & Babi، ويضمن لكِ هذا الستايل إطلالة مستوحاة من أناقة الثمانينات تخفي أكتافك الكنزه والنحيفة.

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