خواتم ذهب أصفر بتصاميم غريبة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 10:39 مساءً - بالتأكيد لا يمكن أن تختاري إطلالة رسمية أنيقة من دون تنسيق قطع المجوهرات الفاخرة التي تمنح الإطلالة رونقها المميز وجاذبيتها، خاصة وأن معظم اتجاهات الفساتين تتجه نحو التصاميم الخالية من التطريز أو النقشات لذا تحتاج إلى المجوهرات لتزينها.

وبالطبع بإمكانك اختيار مجوهرات تقليدية بتصاميم كلاسيكية اعتدنا على رؤيتها مراراً، أو بإمكانك الذهاب نحو التصاميم القادرة على منحك التفرد في إطلالاتك خاصة عندما يتعلق الأمر بالخواتم التي رافقت مجوهرات السيدات منذ القدم.

ولأن التفرد خيار الجميع، قدمت أفخم دور المجوهرات العالمية خواتم من الذهب الأصفر الجذاب الذي لا يمكن الاستغناء عنه في المجوهرات، خاصة هذه التصاميم الجذابة التي حضرت لشتاء 2020 والتي جاءت بأشكال غريبة ومميزة



خاتم من Bottega Veneta

خاتم من الذهب الأصفر مرصع بأحجار الماس من Bottega Veneta



لطالما اعتدنا على رؤية كل ما هو مميز وجذاب في تصاميم ماركة Bottega Veneta التي قدمت التصاميم الغريبة بأجمل وأفضل صورة، وهذا ما رأيناه في الخاتم الجذاب الذي لفت نظرنا، حيث جاء من الذهب الأصفر بأسلوب متداخل فيما بينه بينما جاءت قطعة من الذهب الأصفر على شكل مربع في مقدمة الخاتم.

ولعل أجمل ما فيه هي أحجار الألماس التي رصعته، والتي منحته طابعاً مميزاً وأنيقاً.



خاتم من Givenchy

خاتم من الذهب الأصفر بتصميم لافت ومميز مع حبة لؤلؤ من Givenchy



اذا كنت ترغبين في إظهار حجم وشكل الخاتم في يدك بشكل ظاهر للجميع فعليك المسارعة إلى اقتناء هذا الخاتم المميز من Givenchy، والذي جاء بتصميم لافت وغريب لم يشبه أي من التصاميم التي اعتدنا على رؤيتها لدى دار Givenchy

تميز هذا الخاتم باستخدام كثير للذهب الأصفر فيه بشكل متنوع، سواء كان الذهب بتصميم مبروم أو ثابت، لكن ما ميّزه حقاً هو حبة اللؤلؤ الأنيقة التي تتدلى منه لتمنحك فخامة وجاذبية.

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خاتم من Chloé

خاتم من الذهب الأصفر بتصميم مفتاح وقفل من Chloé



لصاحبات الإطلالة المجنونة والعصرية حصة كبيرة من تصاميم خواتم الذهب الأصفر لشتاء 2020، خاصة لدى دار Chloé، التي أبهرتنا بتصميم خاتم يتدلى منه قفل من الذهب الأصفر مع مفتاح صغير إلى جانبه، ولعلّ هذا الخاتم يتناسب بشكل كبير مع الإطلالات العصرية اليومية أو مع إطلالات العمل.

عقود فاخرة من اللؤلؤ لإطلالة مميزة

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