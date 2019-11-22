كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 10:39 مساءً - تتميز المغنية والممثلة الكويتية مرام البلوشي، باختياراتها العصرية الأنيقة في مجال الأزياء والموضة، ونشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" صورًا عدة، يمكنكِ -عزيزتي- أن تستوحي منها أفكارًا مميزة وعصرية في المكياج، لاطلالاتكِ المختلفة.

استوحي أفكارًا عصرية وأنيقة لمكياجكِ من مرام البلوشي





اعتمدت مرام في الاطلالة الأولى على رسم عينيها بطريقة مميزة، حيث لوّنتهما بدرجة لامعة من الزهري، ورسمت بقلم الكحل الأسود رسمة عريضة جعلتهما تبدوان مميزتين عصريتين، وأكملت الاطلالة بطلاء الشفاه الزهري والكحل الداخلي للعين، وفي مظهر أنثوي بسيط تزينت بوضع طلاء الشفاه الزهري، ورسم عينيها بتدرجات مختلفة من اللونين البني والأبيض.

استوحي أفكارًا عصرية وأنيقة لمكياجكِ من مرام البلوشي





واستخدمت في اطلالة مختلفة الزهري لطلاء شفتيها، وجمَّلت جفنيها بالأخضر، وأعلى الجفن بالبني، وأكملت جمالها بقلم الكحل الأسود، وفي المظهر الأخير تألقت باختيار درجة لامعة من الأخضر للجفن، ووضعت ظلال الأعين البنيّة في الأعلى، ودعَّمت اطلالتها بطلاء الشفاه الفاتح الذي أبرز جمالها وأضفى على اللوك اطلالة محايدة.

استوحي أفكارًا عصرية وأنيقة لمكياجكِ من مرام البلوشي

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