كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 10:39 مساءً - إذا اردت الحفاظ على سحنة نضرة ومشرقة وندية، عليك اتباع عادات يومية للحفاظ على البشرة. هذه العادات، تبدأ باتباع نمط حياة صحي وبالتنظيف والترطيب الضرورين للبشرة. ماذا عن التفاصيل؟ حضرنا لك في هذا التقرير مجموعة من النصائح التي إذا جعلتها روتينا يوميا ستضمنين بشرة متألقة ومحمية من علامات الشيخوخة المبكرة.



ما هي أبرز العادات اليومية للحفاظ على البشرة؟



السوائل:

السوائل

استهلي صباحك بشرب كوب من المياه المعدنية غير الغازية. إذا كنت تكرهين المياه، ننصحك بإضافة ورقة نعناع او قطرتين الى ثلاث من عصير الليمون الحامض من اجل الحصول على نكهة خفيفة. لا تتناولي الفطور او القهوة الا بعد مرور ما لا يقل عن نصف ساعة.



الخضار والفاكهة:

الخضار والفاكهة

الاهتمام بالبشرة يبدأ من النظام الغذائي الذي نتبعه. لذلك، ركزي على تناول الخضار الملونة والورقية الخضراء اضافة الى تناول حبة من الفاكهة يوميا. فهذه مجتمعة، تمدّ بشرتك بالفيتامينات ومضادات الاكسدة التي تُبعد عنها التصبغ وعلامات الشيخوخة المبكرة.



التنظيف:

التنظيف

إزالة المكياج ضرورية قبل النوم. كذلك، صباحا اغسلي بشرتك بالغسول المناسب لها. ولا تنسي استخدام ماء الميسيلير من اجل ازالة الرواسب التي يعجز الغسول عن تنظيفها.



الترطيب:

التنظيف

بعد غسل البشرة، احرصي على ترطيب بشرتك بالكريم، على ان تختاري التركيبة المناسبة لنوع بشرتك. لصاحبات البشرة الدهنية والمختلطة ينصح بكريم رقيق أقرب الى الجل. أما صاحبات البشرة العادية فينصح بكريم، يتمتع بتركيبة خفيفة أي رقيقة، فيما تترك التركيبة السميكة لصاحبات البشرة الجافة جدا.



التقشير:

التقشير

من الضروري ازالة الرواسب والخلايا الميتة عن سطح البشرة، منعا لتكاثر البكتيريا المسببة للبثور، وتنظيف المسام. ينصح بالتقشير مرة الى مرتين في الاسبوع، تبعا لمستوى افرازات البشرة.

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النوم باكرا:

النوم يساعد الجسم ليس في استرجاع الطاقة فحسب، بل في تنظيف الجسم من الجذور الحرة وبالتالي التخلص من علامات التعب، وتجنيب البشرة الارهاق وملامح الشيخوخة المبكرة. حاولي النوم في موعد ثابت كل مساء.



وضعية النوم:

ينصح الخبراء بالنوم وفق وضعية لا تعرض بشرة الوجه للكثير من الضغط، كالنوم على الظهر.

أخيرا لا يسعنا الا ان نذكر بأهمية ممارسة الرياضة لانها تدخل الاوكسيجين الى الجسم وبالتالي تسمح بتنظيف الخلايا وتجددها وتعزيز مستوى انتاج الكولاجين.

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