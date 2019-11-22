اتجاهات ألوان الشعر لهذا الشتاء... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 10:39 مساءً - لكل موسم اتجاهاته الجمالية في عالم الموضة، بما فيها ألوان الشعر، حيث تبرز هذا الشتاء صبغات شعر ستكون رائجة جداً، وهي جميعها مستوحاة من النجمات العالميات، اللواتي يشكلن مصدر إلهام لغالبية الفتيات والنساء. فإذا كنت ترغبين في تغيير اللوك الخاص بك والحصول على لون شعر عصري ومميز، سنعرفك الى أبرز اتجاهات ألوان الشعر لهذا الشتاء، والتي استوحيناها من النجمات، فاختاري من بينها ما يعجبك.



البني القرفة الأومبري

إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء، فإن صبغة الشعر البني القرفة الأومبري سيشكل خياراً رائعاً لك، فهي ستضفي على إطلالتك الدفء وتجعل وجهك مضيئاً، كما أنها ستضيف بعداً ليبدو الشعر ألمع وأكثر اكتمالاً. فلا تترددي في اعتمادها هذا الشتاء على طريقة النجمة العالمية بيونسي Beyonce.

صبغة الشعر البني القرفة الأومبري



المشروم الأشقر

المشروم الأشقر هي درجة أنيقة من درجات الأشقر، التي كانت رائجة خلال الصيف، وستبقى كذلك خلال هذا الشتاء. فصبغة الشعر هذه ستضفي على إطلالتك لمسة أنثوية عصرية ومتجددة. لذلك، جربيها هذا الشتاء على طريقة النجمة جيسيكا ألبا Jessica Biel.

صبغة الشعر المشروم الأشقر



الأحمر البرتقالي

دائماً ما تحتل صبغة الشعر الأحمر مرتبة متقدمة في اتجاهات ألوان الشعر لفصل الشتاء، نظراً الى أنها تتناغم بشكل كبير مع الأجواء الشتوية. إلا أن الأحمر البرتقالي يعد خياراً ممتعاً لمحبات الجرأة والتجدد. فإذا كنت من محبات الشعر الأحمر، اعتمدي هذا الشتاء الشعر الأحمر البرتقالي على طريقة النجمة زيندايا.

صبغة الشعر الأحمر البرتقالي



الوردي الفاتح

إن صبغة الشعر الوردي الفاتح رائجة جداً بين النجمات، بمن فيهن النجمة هايلي بالدوين Hailey Baldwin، وهو من ألوان الشعر التي تتطلب جرأة كبيرة، كونه خارجاً عن المألوف. فإذا كنت تميلين الى موضة ألوان الشعر الجريئة والغريبة، فلا تترددي هذا الشتاء بتجربة لون الشعر الوردي الفاتح.

صبغة الشعر الوردي الفاتح



الشعر الداكن مع الجذور الذهبية

إذا كنت ترغبين بالاحتفاظ بلون شعرك الطبيعي الداكن، وفي الوقت نفسه تريدين الحصول على لوك عصري ومتجدد، فإن الشعر الداكن مع الجذور الذهبية سيشكل الخيار المثالي لك، وذلك على طريقة النجمة مارغوت روبي Margot Robbie، بحيث تحتفظين بلون شعرك الداكن وتعتمدين النغمات الذهبية الجذابة على جذور شعرك فقط.

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صبغة الشعر الداكن مع الجذور الذهبية

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