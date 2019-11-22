كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 10:39 مساءً - غسل الوجه ضرورة للحفاظ على بشرة نظيفة. خطوة اساسية للعناية بالبشرة، لا يمكن ان تستغني عنها السيدة. إنما احيانا، تلاحظ السيدة تقشر بشرة الوجه بعد غسلها بالصابون او الغسول. فما قد يكون السبب؟



سبب تقشر الوجه بعد الغسول:

تقشر الوجه بعد الغسول



هناك العديد من الاسباب التي تقف وراء تقشر بشرة الوجه بعد غسلها. في ما يأتي أبرزهذه الاسباب:

عند غسل الوجه بالماء والصابون، قد تبرز بعض القشور الخفيفة لاسيما لدى السيدات اللواتي يعانين بشرة دهنية او بشرة حساسة. في هذه الحالة، تكمن المشكلة في كمية الدهون المتراكمة على سطح البشرة بسبب افرزات الغدد وبعض الملوثات. بعدها، تجف البشرة ثم عند غسل الوجه تظهر قشور خفيفة على شكل بودره ناعمة.

هذه المشكلة تسمى الالتهاب الدهني، وقد تمتد الى مناطق فروة الرأس والحاجبين وخلف الاذنين.



ما هو الحل من اجل معالجة تقشر البشرة بعد الغسول؟

معالجة تقشر البشرة بعد الغسول



• الحل يبدأ بترطيب البشرة بعد ازالة هذه الافرازات الدهنية عن سطحها. ينصح باستخدام التركيبة المناسبة من كريم الوجه.

• يمكن ايضا تطبيق بضع قطرات من زيت اساسي كزيت الزيتون، وتركه على البشرة نحو 7 دقائق قبل غسلها بالماء الفاتر والصابون اللطيف.

• استخدام غسول ناعم على البشرة، خال من المركبات الكيميائية القاسية. هناك انواع غسول او صابون تعمل على ترطيب البشرة في الوقت نفسه.

• الابتعاد عن استخدام الماء الساخن، لانه يسبب مزيدا من جفاف البشرة.

• حبة واحدة يومياً من فيتامين ب المركب (B- Complex ) لتساعد في تنظيم إفراز الدهون.

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