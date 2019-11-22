صورة نادرة من طفولة نرمين الفقي.. والفنانة: كنت في فريق الجمباز

استرجعت الفنانة نرمين الفقي ذكريات طفولتها، بصورة نادرة لها خلال ممارستها رياضة "الجمباز"، والتي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام".
وظهرت "نرمين" بملابس رياضية حمراء اللون، تتكون من تيشيرت بدون أكمام وشورت وضفيرتين، خلال ممارستها الرياضة، معلقة: "وأنا صغيرة.. في مدرستي في فريق الجمباز".
وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 1400 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "طول عمرك زي القمر"، و"شكلك متغير خالص عن دلوقتي"، و"حلوة من زمان يا نرمين".
يشار إلى أن الفنانة نرمين الفقي شاركت في حفل ختام تتويج ملكة جمال الكون، لهذا العام، ضمن أعضاء لجنة التحكيم، التي تضمنت مصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة السورية نسرين طافش، والإعلامية نهى عبدالعزيز، وترأست اللجنة، هدى عبود، منظمة الحفل.
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