صورة.. منة شلبي تثير الجدل بشأن "حمل" منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة تجمعها بالفنانة منة شلبي، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 41.

وهنأت "منى"، الفنانة منة شلبي على الفوز بجائزة "فاتن حمامة" للتميز السينمائي قائلة: "مبروك يا منة أنتِ تستحقين ذلك وأكثر.. استمري في أن تجعلينا فخورين بكٍ، فأنا أحبك".

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منة تثير الجدل بسبب حركتها في الصورة

أحدثت الصورة جدلا واسعا من المتابعين، حيث ظهرت "منة" خلال الصورة وهي تضع يداها على بطن "منى"، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض، مُعلقين: "هي منى حامل؟"، و "هي منى زكي حامل ولا إيه؟".

الأمر الذي لم ترد عليه الفنانة بالنفي أو التأكيد.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.