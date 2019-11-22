متابعة لـ حلا شيحة بعد إطلالتها في القاهرة السينمائي: "عملتي تجميل؟".. والفنانة ترد

شاركت الفنانة حلا شيحة، اليوم، متابعيها بلقطات جديدة من ظهورها الأخير، بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لدورته الـ 41.

ونشرت "حلا" صور مُقربة لملامحها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مُعلقة: "عندما تلتقط لمحة عن الثقة والأفكار الإيجابية عن غد رائع عقب يوم عظيم.. أتمنى للجميع يوم جمعة مذهل".

الصورة التي حققت العديد من التفاعل وتسجيلات الإعجاب، مشيدين بمظهرها، وإطلالتها بالمهرجان، إلا وعاد من جديد سؤالها عن إجراء عمليات تجميل بوجهها.

وعلقت إحدى المُتابعات: "بدي أعرف أنتي عاملة تجميل؟.. وشك مشدود وباين مش حلو وملامحك متغيرة"، لترد الفنانة على الفور: "أبدا خالص والله و لا حاجة".

Advertisements

حلا شيحا بفستان مفتوح من البطن

وتألقت "حلا" خلال افتتاح المهرجان، بـ"هاف ستوميك" أسود كاشف للبطن، مطعم بقشر السمك اللامع، مع "جيب" طويل أسود من توقيع "دمرازا".

وقالت "حلا" لـ"هن"، إنها لن تغلق تعليقات المتابعين على حسابها على موقع إنستجرام مرة أخرى، مثلما كانت تفعل سابقا.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.