صور.. بالأبيض الشيفون.. رانيا يوسف تتألق في ثالث أيام "القاهرة السينمائي"

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تألقت الفنانة رانيا يوسف، على السجادة الحمراء، في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، قبل عرض فيلم "سيدة البحر".
وظهرت الفنانة بفستان أبيض قصير، دون أكمام، صُمم من الشيفون بالجزء الأعلى، في حين جاء الجزء السفلي منفوش قليلًا، بلوني الأبيض والباستيل.
واعتمدت الفنانة على تسريحة الشعر المرفوعة، مع الأقراط البسيطة والإكسسوار، فضلًا عن المكياج السموكي اللامع.
وكانت رانيا لفتت الانتباه إليها، في فاعليات الافتتاح، بسبب ارتداءها لفستان أسود مكشوف الظهر.
افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
وانطلقت مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.
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