قبل لقاء مصر وكوت ديفوار.. إتيكيت الفتيات في المدرجات

60 دقيقة تفصلنا عن لقاء المنتخب الوطني الأوليمبي، مع نظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي ستقام على ستاد القاهرة، في الثامنة مساء اليوم، وتحتشد العديد من الفتيات بالمدرجات، متشبثات بالأعلام الوطنية، مرتديات "تيشيرتات" المنتخب، تعلو أصواتهن مع كل هجمة أو تمريرة، حتى تصل الكرة لمرمى الخصم.

وكثيرًا ما يقع البعض منهن في أزمة اختيار المظهر المناسب، خلال التواجد بالاستاد.

من جانبه أوضح الدكتور سيد حسن الخبير الدولي "للإتيكيت" وآداب السلوك، أن على الفتيات الالتزام ببعض السلوكيات خلال تشجيعهن حتى لا يصبحن ملفتات، خاصة بوجودهن بالمدرجات بصحبة الجنس الآخر.

وأكد أن السلوك عادة يختلف باختلاف الشخصيات، لكن هُناك بعض القواعد العامة، التي يجب اتباعها، أهمها:

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التخلي تمامًا عن الإيماءات والإيحاءات التي يتداولها الشباب، على سبيل "السخرية".

الابتعاد عن العبارات الحادة، والكلمات غير المقبولة حتى أوقات التعصب.

تجنب الصوت العالي، خاصة بذروة التشجيع.

وعن المظهر وملابسهن، نصح خبير "الإتيكيت" خلال حديثه لـ"هُن" بأنه من الأنسب ارتداء الملابس الكاجوال، مثل "الجينز" و"التيشرتات" خاصة التي تنتمي للون الفريق المفضل لديهن، موضحًا أنه لا يفضل المُبالغة في المظهر والملابس: "الاستاد مكان عام، مفيش داعي للمظهر المُلفت، والألوان الكثيرة والمُلفتة".