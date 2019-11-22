"بزجاجات مُجمعة من المهرجان".. درة بفستان مصنوع من البلاستيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

نشرت الفنانة درة، عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت درة في الصور بفستان مصنوع من زجاجات المياه البلاستيك التي تم استخدامها في مهرجان الجونة السينمائي، وجاء الفستان باللون الأزرق البراق، بقصة الـ" Mermaid”، ومرصعًا بالكامل بالزجاجات البلاستك المعاد تدويرها، بتوقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك.

واختارت مكياج ناعم وجريء مكون من رسمة عيون سموكى باللون الأزرق، وأحمر شفاه باللون النيود، واعتمدت تصفيفه الشعر المبلل

علقت الفنانة درة على الصور قائلة "الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها، خلقت حياة جديدة للقوارير (الأزايز) اللى إتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق الفستان ده اللى مصنوع من بلاستيك ازايز المياه".