تجنبك زيادة الوزن.. 6 حيل للتغلب على الجوع في الشتاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

يحتاج الجسم إلى سعرات حرارية أعلى، مع انخفاض درجات الحرارة لكي يستفيد منها في عملية الحرق وتدفئة الجسم.

ومع برودة الجو، يرسل المخ إشارات إلى أعضاء الجهاز الهضمي تنذرهم برغبته في تناول كمية أكبر من الطعام، للحفاظ على درجة حرارة الجسم في وضعها الطبيعي عند 37 درجة مئوية.

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