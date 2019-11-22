في 50 إطلالة.. 5 قصات فساتين ارتدتها النجمات في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

شهد مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41 الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية، حضورًا لافتًا لنجمات الفن اللاتي ظهرن مُنذ اليوم الأول بإطلالات أنيقة وأخرى مثيرة للجدل وغير موفقة.

رصد لكم "الخليج 365" أبرز 50 إطلالة لـ5 قصات فساتين ارتدتها النجمات خلال أيام فعاليات المهرجان، والتي حملت توقيع أشهر دور الأزياء العالمية وأبرز مصممي العرب.

1- Ballgown أو تصميم "الأميرات"

اعتمدن بعضهن على تصميم الـ Ballgown أو تصميم "الأميرات" وهو الفستان الذي يأخذ شكل الجسم من الأعلى ويحدد عند منطقة الخصر بحزام أو بالتطريزات، ومن ثم ينسدل منفوشاً، وجاء هذا التصميم في بعض فساتينهن بزيل طويل، مُعتمدين على الألوان المبهجة أو الدافئة.

مثل؛ درة، وهبة مجدي، ورضوى الشربيني، وهند صبري، أيتن عامر، ونيسرين طافش، ورجينا، وساندي علي، وأمينة خليل، ورانيا منصور، وبوسي شلبي.

2- one shoulder

قصة الـ one shoulder اعتمدتها كثير من النجمات خاصة باليوم الأول خلال حفل الافتتاح، ربما لأنها الموضة الأكثر رواجًا خلال هذا الموسم.

مثل؛ نادية الجندي، وليلى علوي، وشيرين رضا، ويسرا، ونيسرين طافش، وهنا الزاهد، وهنا شيحه، وياسمين رئيس، وعبير صبري، وعلا رشدي، وبسنت شوقي، ونورهان منصور، نسرين أمين.

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3-تصميم الميرميد

ظهر بعض النجمات بتصاميم الميرميد التي تأخذ شكل الجسد من أعلى ثم ينسدل ضيقًا ثم يتسع تدريجيًا حتى أسفل، وبدى هذا التصميم مثالي على أغلبهن بالأخص اللاتي يتمتعن برشاقة وجسم ممشوق.

مثل؛ نادية الجندي، ولبلبة، ولميس الحديدي، ورانيا يوسف، وهيدي كرم، وميس حمدان، ومنى ممدوح، ولقاء الخميسي، وداليا مصطفى، وإيناس الدغيدي وحلا شيحة.

4-المخملي

يمثل الفستان المخملي نجم الموضة في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة وثيرة تنطق بالأناقة والفخامة في المناسبات، وفقًا لمجلة "Elle" الألمانية المعنية بالموضة والجمال.

أبرزهن؛ إنجي وجدان، ومي سليم، وهنا الزاهد.

5-الفساتين الجلد

ظهرت الفساتين الجلد بشكل بارز على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، فبعض النجمات فضلن ارتدائه بتصميم الميرميد ومزين باكستينشن طويل، وأخريات اخترن التصميم المجسم ريم مصطفى، ونجلاء بدر، وهيدي كرم.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الحادية والأربعين، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء أول أمس الأربعاء، على أن تستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الجاري.

وتتوافد النجمات على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات أيام المهرجان، حريصين على الظهور في أبهى حُلة وبإطلالات متنوعة وأنيقة تبرز أنوثتهن، وتسرق عدسات الكاميرات، وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.