فتيات في المقاهي لمشاهدة لقاء مصر وكوت ديفوار: هنشجع مصر.. زينا زي الولاد

يلتقي المنتخب الوطني، نظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، تحت قيادة رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي والتي ستقام على ستاد القاهرة، في الثامنة مساء اليوم، وتجرى الاستعدادات لتلك المباراة على قدم وساق، بداية من تجهيزات اللاعبين أنفسهم، وحتى المشجعين.

ولطالما كانت "الكورة للجماهير"، فإن للفتيات كذلك استعدادات خاصة لمشاهدة المباراة، فقد قررن استعادة روح الملعب في المقاهي والكافيهات المختلفة، رافعات بذلك شعار "زينا زي الشباب، هنشجع بلدنا".

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نورا: نزلت حجزت في الكافتريا ليا ولأصحابي

روتين دوري كل ماتش، تحرص عليه "نورا عصمت"، البالغة من العمر 19 عاما، ولاعبة الكرة الطائرة، فهي ومجموعة من صديقاتها الرياضيات يحرصن على مشاهدة المباريات من الكافيتيريا أو المقهى، تقول في تصريحات لـ"هن"، "بنزل من بعد العصر عشان أحجز لنا مكان حلو قريب من الشاشة، والراجل مش بيستغرب إحنا صحاب مكان أصلا كل ماتش".

أسماء: بنستعيد روح الملعب من هنا

بأعلام مصر ومزامير وإكسسوارات، هكذا قررت أسماء حمدي (23 عاما) وزميلاتها بجامعة أكتوبر استعادة روح الملعب في أحد كافيهات منطقة الشيخ زايد لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار، تقول، "الشباب الصغيرين هم اللي هيفرحونا بإذن الله"، حيث تحرص دوما على الخروج في أوقات المباريات لمشاهدتها مع أصدقائها خارج المنزل.

سلمى: منها ماتش ومنها خروجة

على واحدة من أشهر المقاهي في منطقة مصر الجديدة تجتمع سلمى أحمد (28 عاما) وصديقاتها كل مباراة، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تكون في منطقة الكوربة، تقول في تصريحات لـ"هن"، "منها خروجة ومنها نتفرج على الماتش، بس بتبقى خروجة بفرحة عشان الفوز بتاعنا هيكون كل مرة بإذن الله".